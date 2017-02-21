«حل الدولتين».. هل هو النهاية؟

جويل جرينبيرج*

عندما تخلى الرئيس دونالد ترامب عن الإصرار الأميركي الراسخ بشأن إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، عزف بذلك عن «حل الدولتين»، الذي كان جوهر جهود السلام في الشرق الأوسط على مدار عقود.

وترجع فكرة تقسيم الأراضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عام 1947، وحينذاك صوتت الأمم المتحدة لصالح تقسيم فلسطين، التي كانت تحت الحكم البريطاني، وإنشاء دولة يهودية وأخرى عربية، وهي خطة قبلها اليهود، ورفضتها الدول العربية.

وبالنسبة لمعظم أنصار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قدّس ذلك النموذج مبدأ تبادل «الأرض مقابل السلام». وينطوي هذا الحل على وعد بعنصرين أساسيين هدفهما تلبية الاحتياجات الأساسية لكلا الشعبين، هما: حق تقرير المصير السياسي للفلسطينيين في دولتهم المستقلة، والاعتراف بحدود إسرائيل على أن تقبلها الدول العربية.

وأصبح هدف قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، سياسة أميركية بعد اتفاقات أوسلو التي تم توقيعها عام 1993 بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في 2001 على حل الدولتين كهدف، وتبناه خلفه «جورج بوش» باعتباره سياسة رسمية، وكان حجر زاوية في جهود إدارة أوباما من أجل السلام.