مدرسة بينالي الشارقة 13 تواصل برنامجها التعليمي

الشارقة (الاتحاد)

ضمن إطار المشاريع المصاحبة لبينالي الشارقة 13 "تماوج"، أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون في أكتوبر الماضي برنامجاً تعليمياً مكثفاً بعنوان "مدرسة بينالي الشارقة 13"، والذي يستمر على مدار عام كامل يسعى من خلاله إلى دعم البنى التحتية المحلية في المناطق الوسطى والمركزية والشرقية في إمارة الشارقة، وتعزيز مجتمعاتها المحلية المختلفة. وتعدّ مدرسة البينالي عنصراً مهماً في سياق بينالي الشارقة 13، الذي تشرف عليه القيمة كريستين طعمة. يتمحور برنامج المدرسة حول الحرف اليدوية وفنون الطهي والفنون الرقمية والزراعة والموسيقى، مع التركيز بشكل خاص على التطبيق العملي والمشاركة الفعالة. تشكل المدرسة امتداداً لبرامج مؤسسة الشارقة للفنون التعليمية، والتي تسعى إلى تشجيع المشاركة العامة من خلال زراعة الإبداع وإثراء الخبرات الثقافية للمجتمع المحلي.

تقام دورات المدرسة في أربعة مواقع: مركز المدام للفنون، ومركز الحمرية للفنون، ومركز كلباء للفنون، ومنطقة الفنون في الشارقة. وتستكشف جميع أرجاء إمارة الشارقة، معتمدة على الميزات الطبوغرافية الفريدة للساحلين، فضلاً عن المناطق الزراعية والصحراوية فيما بينها، مستهدفةً الجمهور من مختلف الفئات العمرية. كما تركز المدرسة من خلال العمل مع الفنانين والممارسين المحليين، والمؤسسات والشركات المحلية على الثيمات الأربع لبينالي الشارقة 13 وهي الماء، الأرض، المحاصيل والطهي.