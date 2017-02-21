عرض «خريف» يفتتح أيام الشارقة المسرحية 28 مارس المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تواصل إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، تحضيراتها لاستقبال الدورة الـ 27 من أيام الشارقة المسرحية التي ستنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من 18 إلى 28 مارس المقبل.

وتبدأ لجنة «المشاهدة والاختيار» معاينتها الثانية للعروض المتقدمة للمشاركة يوم السبت القادم، وكانت اللجنة التي تضم في عضويتها يحيى الحاج وغنام غنام وإبراهيم التخلوفة والرشيد أحمد عيسى ومحمد سعيد، قد طافت على الفرق المشاركة في الفترة من 25 يناير إلى 2 فبراير، وفي هذه المعاينة الثانية ستفرز اللجنة بين العروض، وتحدد من بينها المستحقة للمنافسة على الجوائز، وتلك المستحقة لأن تعرض على «الهامش».

أما العروض المتقدمة للمشاركة فهي «في انتظار غودو» لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون، و«خارج العلبة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث، و«البوشيه» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، و«هواء بحري» لفرقة مسرح أبوظبي، و«التهافت» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، و«خفيف الروح» لفرقة مسرح دبي الأهلي، و«بين الجد والهزل» لفرقة مسرح الفجيرة الوطني، و«ونين الغبيشة» لجمعية كلباء للفنون والمسرح، و«حلم وردي» للمسرح الحديث و«غصة عبور» لفرقة مسرح الشارقة الوطني. وتجتمع اللجنة العليا المنظمة لـ «الأيام» يوم 2 مارس المقبل لبحث آخر التحضيرات.

وتفتتح التظاهرة التي ستقدم عروضها في مسرح قصر الثقافة ومسرحي معهد الشارقة بمسرحية «خريف» التي توجت بـ «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في الدورة الأخيرة من مهرجان المسرح العربي، الذي نظم يناير الماضي في الجزائر. والمسرحية من تأليف فاطمة هوري وإخراج أسماء هوري، وتقدمها فرقة مسرح أنفاس المغربية.