مارادونا: حل اللغز يضمن الفوز لـ «الأبيض»

علي معالي (دبي)

يرى الأسطورة الكروية دييجو مارادونا، أن فرصة المنتخب الإماراتي كبيرة في العودة حاملاً كأس الخليج، وأبدى تفاؤله بتحقيق الإنجاز الذي شاهده من قبل، خلال خليجي 21، وقال: أتذكر وقتها أني تحدثت عبر جريدتكم حول أن إسماعيل مطر كان أحد أهم صناع الفرح في الشارع الإماراتي.

واليوم أرى أن هناك الكثير من الصناع الذين يمكنهم أن يضعوا الكرة الإماراتية فوق قمة الخليج، مثل عموري ومبخوث وخليل وإسماعيل الحمادي، وعلى اللاعبين استغلال نقطة مهمة للغاية بتخصيص عدد من الطائرات لنقل المشجعين في لمسة جميلة، تؤكد حالة الوفاء المزدوج والحب المتبادل بين الجميع، والتوحد من أجل عودة «الأبيض» بكأس البطولة، وبطبيعة الحال مثل هذا القرار الخاص بهذا العدد الكبير من الطائرات سيكون دافعاً معنوياً مهماً للغاية للاعبين قبل نزولهم أرض الملعب، وهذا العامل النفسي المهم واحد من العناصر التي يمكن من خلالها التأكيد على قدرة المنتخب على تحقيق الفوز.

وقال مارادونا: ما يعيب المنتخب الإماراتي في البطولة، هو عدم صناعة الفرص، لقد سجل هدفاً وحيداً ومن ضربة جزاء، وهذا يعود لطريقة لعب زاكيروني الذي يهتم كعادة الكرة الإيطالية بالدفاع، ثم الدفاع، ثم الدفاع، قبل التفكير في الهجوم.

وتابع: أرى أن الأساس في كرة القدم هو المتعة داخل الملعب، وجعل الجماهير في المدرجات وأمام شاشات التلفزيون سعداء بما يحدث في أرض الميدان، والتأهل للنهائي لا يعني أن الفريق يؤدي بشكل جيد، فالخطر الكبير أن المنتخب الإماراتي لم يسجل هدفه الوحيد من طريقة لعب أو خطة معينة، ولابد لزاكيروني أن يحل هذا اللغز اليوم، من خلال طريقة لعب بها جانب هجومي منظم وتجانس بين خطوط الفريق الثلاثة، والمدير الفني مطالب بالبحث عن طريقة يستطيع من خلالها فك طلاسم المنتخب العماني الذي التقاه من قبل في المجموعة.