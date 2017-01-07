العشري: أسواق الإمارات أقل الأسواق العربية مخاطرة

دبي (الاتحاد)

أكد أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، أن الأسواق الإماراتية أصبحت أقل الأسواق العربية مخاطرة في التوقيت الحالي بالمقارنة للقيم المالية لمعظم الأوراق المالية المتداولة ومكررات الربحية التي أصبحت مغرية مقارنة بالأسواق الخليجية أو العربية الأخرى.

وتوقع العشري، تسجيل المزيد من الانتعاش مع الإشارة بأن مؤشرات الأسواق مازالت تتداول في مناطق منخفضة المخاطر على خرائط اتجاهها للمدى القصير والمتوسط في التوقيت الحالي.

وأضاف أن مؤشرات أسواق الإمارات سجلت أداءً جيداً خلال تداولات الأسبوع الماضي رغم تواضع أحجام وقيم التداول بالمقارنة بمستهدفات مؤشرات الأسواق المرتقبة صعوداً خلال تداولات الشهر الحالي.

وقال العشري: «اعتقد أن المؤشرين المحليين سيحققان ارتفاعات جديدة خلال تداولات الأسبوع الجديد صوب مستويات المقاومة القريبة على الأقل مع توقع تسجيل أسعار عليا جديدة لكلا المؤشرين تتجاوز بهما أسعاره الأعلى للعام الماضي 2016 وذلك غالباً خلال تداولات الربع الحالي.

فبالنسبة لمؤشر دبي الذي أغلق الأسبوع الماضي قرب أعلى مستوياته التي حققها للعام الماضي عند مستوى 3627 ومن المعتقد أن يسجل سعر أعلى خلال تداولات الأسبوع الحالي عند مستوى المقاومة الرئيسي عند 3737 على الأقل وقد يتجاوزه صعوداً بسهولة، فالمؤشر واعد باستهداف مستويات المقاومة قرب حاجز المقاومة النفسى عند 4000 خلال تداولات الشهر الحالي وسط غياب مستويات مقاومة مقبولة قبل مستوى المقاومة الرئيسي عند 3978، لذا ننصح بالاستمرار في التفاؤل وتوقع المزيد من الانتعاش مالم يتعرض المؤشر لمستويات دعم خطيرة، وهو احتمال مستبعد في التوقيت الحالي رغم تحرك المؤشر البطيء صعوداً.

أما مؤشر سوق العاصمة أبوظبي فقد اتسم أداؤه بالنشاط وارتفعت أحجام تداوله بشكل ملحوظ ونجح في تجاوز مستوى المقاومة الهام عند 4580 خلال تداولات الأسبوع الماضي، مما يفتح أمامه الطريق لاستهداف مستويات مقاومة جديدة أول مداها مستوى المقاومة الأول عند 4767 على المدى المتوسط أو القصير.