أنجلينا: أنا وبراد أسرة وتركيزي على أطفالي

لندن (د ب أ)

أكدت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي أن انفصالها عن زوجها الممثل براد بيت كان أمراً صعباً.

وقالت في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية «لقد كان الأمر صعباً. الكثيرون يجدون أنفسهم في هذا الموقف..أسرتي بأكملها مرت بوقت صعب.. وتركيزي حالياً منصب على أطفالي، أطفالنا».

وأوضحت «سوف نظل أسرة للأبد، وإنني أحاول التكيف من خلال التوصل لطريقة للتأكد أن هذا الوضع سوف يجعلنا أقوى وأكثر قرباً».

وحول فيلمها الجديد، أعربت عن أمنيتها أن يساعد الفيلم مواطني كمبوديا على التحدث بصورة أكثر انفتاحاً بشأن المعاناة التي تعرضوا لها. وتعتمد قصة الفيلم على كتاب يحمل نفس اسم الفيلم للمواطنة الكمبودية لونج اونج التي اضطرت أسرتها عندما كانت في الخامسة من عمرها للفرار من العاصمة بنوم بنه بسبب نظام الخمير الحمر الذي حكم البلاد من 1975 حتى 1979.

ويذكر أن أنجلينا في كمبوديا للترويج للفيلم الذي قامت بإخراجه «فيريست ذي كيلد ماي فازر»، ويعد هذا أول ظهور علني لها منذ أن تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت في سبتمبر الماضي.