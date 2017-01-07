التوزيعـات وخفض إنتاج النفط عوامل تحدد مسار الأسهم المحلية

حسام عبد النبي (دبي)

أعرب محللون ماليون عن تفاؤلهم وثقتهم في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة نتيجة توافر عدد من المعطيات الإيجابية، لكنهم أشاروا إلى أن تحركات مؤشرات الأسواق المحلية، وأسعار الأسهم المدرجة ستعتمد إلى حد كبير على عدد من العوامل أهمها، نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح التي سيتم الإعلان عنها، وكذا التغير في أسعار النفط، والذي سيحدد وفقاً لمدى امتثال والتزام الدول المنتجة بخفض الإنتاج خاصة وأن التجارب التاريخية تظهر أن الامتثال كان ضعيفًا في الاتفاقات السابقة لخفض الإنتاج.

وقال المحللون، إن من العوامل المهمة أيضاً، والتي ستحدد مسار السوق المحلية، مدى استمرارية سيطرة الأسهم الصغيرة على التداولات ومدى استمرارية المضاربات عليها بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في العام الماضي، لافتين إلى أن أداء البورصات الأميركية قد ينعكس على أداء الأسواق العالمية وبالطبع أسواق الأسهم المحلية بعد رالي الارتفاعات التي تحققت ترقباً للسياسات المالية المحتملة للرئيس الأميركي الجديد، حيث سيكون بدء تنفيذ وعود الرئيس المنتخب الجديد ضرورة لمواصلة المكاسب.

أسهم المضاربة

وقال وضاح الطه، المحلل المالي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن تحركات أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة ستتحدد وفقاً لعدد من العوامل، ومنها استمرارية سيطرة أسهم المضاربة الصغيرة على التداول، وزيادة الإقبال على الأسهم القيادية التي تجرى توزيعات أرباح، وكذلك العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على أداء السوق المحلية، وخاصة أداء البورصات الأميركية.