صادرات السعودية إلى 8 ملايين برميل

الخبر (رويترز)

هبطت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام إلى 8.014 مليون برميل يومياً، بينما ظل إنتاج الخام مرتفعاً وإنْ كان قد تراجع 255 ألف برميل يومياً إلى 10.465 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي. وكانت صادرات المملكة من النفط في نوفمبر، قد سجلت ارتفاعاً حاداً إلى 8.258 مليون برميل يومياً في ظل هبوط إنتاج المصافي. وتبقي السعودية على إنتاجها عند مستويات مرتفعة منذ منتصف عام 2014 بهدف حماية حصتها السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين.

لكن الرياض قادت «أوبك» وبعض المنتجين خارج المنظمة في ديسمبر إلى التوصل لأول اتفاق منذ عام 2001 على خفض إنتاج النفط، وتقليص تخمة المعروض العالمي التي ضغطت على موازنات الكثير من المنتجين. وتشير أرقام مبادرة البيانات المشتركة «جودي» إلى أن مخزونات الخام المحلية في السعودية انخفضت 1.745 مليون برميل إلى 272.621 مليون برميل في ديسمبر.

وبلغت مخزونات النفط السعودية ذروتها في أكتوبر 2015 حين وصلت إلى 329.430 مليون برميل، وانخفضت بعد ذلك مع سحب المملكة من مخزوناتها النفطية لتلبية الطلب المحلي دون التأثير على الصادرات. وعالجت المصافي المحلية 2.155 مليون برميل يومياً انخفاضاً من 2.184 مليون برميل يومياً في نوفمبر الماضي. وتراجعت صادرات المنتجات النفطية المكررة في ديسمبر إلى 1.136 مليون برميل يومياً من 1.226 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وفي ديسمبر الماضي، استهلكت السعودية 353 ألف برميل يومياً من النفط الخام في توليد الكهرباء دون تغير كبير، مقارنة مع 352 ألف برميل يومياً في نوفمبر.