«ديوا»: تخريج ‬75 متدرباً من برنامج «سفـراء الكـربـون»

دبي (الاتحاد)

نظمت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬حفل ‬تخرج ‬لـ ‬75 ‬فرداً ‬من ‬منتسبي ‬الدفعة ‬الثانية ‬من ‬برنامج ‬سفراء ‬الكربون ‬الذي ‬أطلقته ‬الهيئة ‬بدعم ‬من ‬برنامج ‬الأمم ‬المتحدة ‬الإنمائي، ‬وبالتعاون ‬مع ‬مركز ‬دبي ‬المتميز ‬لضبط ‬الكربون، بحسب بيان أمس.

ويشمل البرنامج جزءاً عملياً يتضمن تطبيق مشروع مبتكر حول تعزيز الاستدامة والحد من انبعاثات الكربون بالشراكة مع مجموعة من الدوائر الحكومية والجهات الخاصة، وقد وُزع المنتسبون للبرنامج على فرق عمل تحت إشراف الشركاء. وتم تقييم هذه المشاريع من قبل لجنة تقييم لتحديد أفضل ثلاثة مشاريع في هذه الدورة من البرنامج.

وشهد حفل التكريم تتويج المشروعات الثلاثة الأولى، وكانت قد قدمها الخريجون ورعتها كل من مؤسسة سقيا الإمارات ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي على الترتيب. وكانت مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، قد دعمت مشروعاً مبتكراً تقدمت به إحدى فرق برنامج سفراء الكربون.

ويهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب إلى إحدى أكبر المناطق الحضرية في نيروبي عبر تطبيق فكرة مستدامة مبتكرة، وهي تحويل حاوية شحن خارجة عن الخدمة بقياس 20 قدما إلى وحدة تنقية المياه بتقنية التناضح العكسي، تعمل على الطاقة الشمسية فقط، وتؤمّن مياه الشرب بطريقة مستدامة بسعة 8000 جالون، حيث ينتج النظام 7.6 متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب، يكفي لسقيا أكثر من 1500 شخص يومياً.