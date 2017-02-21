«نور تكافل» توقع «إعلان دبي للتمويل المستدام»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «نور تكافل»، ذراع التأمين الإسلامي لمجموعة نور الاستثمارية، أمس عن توقيعها «وثيقة إعلان دبي للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمويل المستدام» والتي تم إطلاقها خلال اجتماع الطاولة المستديرة لمبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بين 25 - 26 أكتوبر 2016.

ويعكس هذا التوقيع التزام نور تكافل بتبني أفضل الممارسات البيئية والمستدامة في جميع عملياتها.

وأقيم حفل توقيع حصري احتفالاً بهذه المناسبة، وقام بتوقيع الإعلان راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لنور تكافل، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة ونور تكافل.

وقال الدكتور أحمد الجناحي، العضو المنتدب في نور تكافل ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المطلق بدعم رؤية الإمارات 2021، كما تؤكد على دعمنا الأهداف الاستراتيجية للبلاد والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة. وفي إطار هذه الاتفاقية، نتطلع إلى لعب دور بارز في دعم نمو الشركات من خلال حلول التكافل المتطورة التي تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والأخلاقية».

من ناحيتها، قالت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة: «لا شك بأن التمويل والتأمين الذي تزوده جهات القطاع الخاص سيلعبان دوراً مهماً في توسعة المشاريع الخضراء في مجالات مثل الطاقة المتجددة والأبنية الخضراء والمدن المستدامة خلال الأعوام القليلة القادمة.

ومن شأن هذا الأمر أن يوفر فرصة مثالية للقطاع المالي للمساهمة في تحقيق طموحات الإمارات لأن تصبح إحدى أفضل دول العالم بحلول العام 2021».

وأضافت: «يعتبر إعلان دبي خطوة أولى نحو إشراك المؤسسات المالية في نقل المعرفة وبناء القدرات في مجال التمويل المستدام.

كما أن دعم نور تكافل القوي للإعلان سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق التعهدات الواردة فيه».