سوق دبي تطلق تطبيقاً للهواتف الذكية حول علاقات المستثمرين

دبي(الاتحاد)

‬أطلقت ‬شركة ‬سوق ‬دبي ‬المالي أمس ‬تطبيق ‬علاقات ‬المستثمرين ‬بما ‬يتيح ‬للمستخدمين ‬الاطلاع ‬الفوري ‬على ‬كافة ‬تطورات ‬عمل ‬الشركة ‬وبياناتها ‬المالية ‬من ‬خلال ‬الأجهزة ‬الذكية.

و‬يتوفر ‬التطبيق ‬باللغتين ‬العربية ‬والإنجليزية ‬ويضم ‬كافة ‬المعلومات ‬الأساسية ‬حول ‬شركة ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬والتحديثات ‬الخاصة ‬بسعر ‬سهمها، ‬علاوة ‬على ‬البيانات ‬التاريخية ‬لأداء ‬السهم ‬والتقارير ‬المالية ‬الفصلية ‬والسنوية ‬الصادرة ‬عن ‬الشركة، ‬وكذلك ‬الأخبار ‬الصحفية ‬وقائمة ‬فعاليات ‬علاقات ‬المستثمرين.

ويمكن‎ ‬لمستخدمي ‬التطبيق ‬أيضاً ‬تلقي ‬إشعارات ‬فورية ‬بمجرد ‬إتمام ‬أية ‬تحديثات ‬على ‬محتواه ‬بما ‬في ‬ذلك ‬الإفصاحات ‬والأخبار ‬الصادرة ‬عن ‬الشركة ‬وأي ‬محتوى ‬جديد ‬تتم ‬إضافته.

ويوفر التطبيق منصة جديدة فعالة للتواصل مع المستثمرين بما يعزز مستوى الشفافية، وذلك عبر تمكين المستثمرين من الاطلاع الفوري على كافة المعلومات الضرورية الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة.