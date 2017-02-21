مطارات دبي وأبوظبي تبحث أفضل الممارسات والتوسعات

دبي (الاتحاد)

استقبلت مؤسسة مطارات دبي وفداً رفيع المستوى من مطارات أبوظبي، بهدف استعراض متغيرات صناعة الطيران العالمية، والتطورات التي يشهدها مطار دبي الدولي من حيث التوسعات ونمو أعداد المسافرين، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات المطبقة في مطارات دبي.

وضم اللقاء بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وفداً رفيع المستوى من مطارات أبوظبي، ضم كلاً من عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة، ودانيل كابيل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة، ومحمد عبدالله الكثيري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة، وزمزم الحمادي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، وليلى العامري الرئيس التنفيذي، للشؤون المالية بالإنابة، وأحمد جمعة الشامسي، مدير عام جاهزية عمليات مبنى المطار الجديد، وسعود الشامسي، نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وسالم المرزوقي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية وريم النويس رئيس قسم التسويق المؤسسي.

وحضر اللقاء من جانب مطارات دبي كل من يوجين باري، نائب الرئيس الأول التنفيذي للشؤون التجارية والاتصال، وماجد الجوكر، نائب الرئيس الأول – الضمان المؤسسي والحوكمة، وأنيتا مهرا، نائب الرئيس الأول للاتصال وتعزيز السمعة المؤسسية، وعلي أنكيزة، نائب الرئيس لعمليات المبنى والشحن في مطارات دبي.

وقدم جريفيث، للوفد عرضاً تقديمياً شرح خلاله جوانب من خطة مطارات دبي 2017 – 2021 وما تحمله من مؤشرات على صعيد زيادة طاقة المطار الاستيعابية من 90 مليون مسافر حالياً إلى 118 مليون مسافر في العام 2023 من خلال مشروع (دي إكس بي بلس)، وهو المشروع الذي يلحظ زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من دون بناء أية منشآت جديدة اعتماداً على التكنولوجيا والحلول الذكية، التي من المستهدف أن تضيف المزيد من المرونة والانسيابية على حركة المسافرين وتوفير أفضل الخدمات لهم. وأكد جريفيث خلال عرضه التقديمي أن نحو 97% من زوار دولة الإمارات يأتون عن طريق الجو، وبالتالي فإن الارتقاء الدائم بقطاع الطيران ضرورة حتمية لمواكبة تعاظم دور الإمارات كوجهة دولية مميزة للسياحة والتجارة والاستثمار والعيش.

وتوقع جريفيث أن يتعامل مطارا دبي الدوليان وهما (مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال) مع أكثر من 143 مليون مسافر في العام 2025.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «تعد زيارتنا لمطارات دبي فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين، حيث تعزز من جهودنا المشتركة نحو الرفع من مكانة دولة الإمارات كمركز رئيس للتميز في قطاع الطيران. وأتطلع للمزيد من المشاركة بين مجموعتينا، ودعوة فريق مطارات دبي إلى مطار أبوظبي الدولي ومبنى المطار الجديد في المستقبل القريب». وشملت زيارة وفد مطارات أبوظبي جولة في مبنى «الكونكورس دي» الذي تم افتتاحه العام الماضي بتكلفة 4.4 مليار درهم، رافقه خلالها يوجين باري وعلي أنكيزة حيث قدما لهم شرحاً حول مميزات المبنى والديناميكية التي يتمتع بها مما يوفر أفضل الخدمات للمسافرين.