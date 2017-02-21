100 شركة في معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات

دبي (الاتحاد)

تشارك 100 شركة محلية وعالمية في الدورة التاسعة من معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات، الذي سيقام في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2017 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وأصبح المعرض الذي يشارك فيه أيضاً أبرز خبراء الصناعة، أحد أهم فعاليات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المخصصة لقطاع المشروبات، لأنه يوفر منصة فعالة لطرح الأفكار الجديدة والتقنيات المبتكرة والحلول الشاملة في مجال إنتاج المشروبات المعدة للاستهلاك الفوري. وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «آندكس» القابضة المنظمة للمعرض «تشهد صناعة المشروبات حالياً تغيرات كثيرة وملحوظة، خاصة أن الطلب على المشروبات الصحية والخالية من السكريات آخذ في الازدياد، إضافة إلى زيادة طلب المستهلكين على استخدام المكونات العضوية في المشروبات».

وأضاف «تشهد المبيعات العالمية للمشروبات الغازية تغيرات ملحوظة، ما يترك فراغا كبيراً في الأسواق يتعين على منتجي المشروبات ملئه وبسرعة، كما أظهرت التقارير أن مبيعات المشروبات الغازية في أميركا الشمالية العام الماضي لم تشهد أي زيادة في الطلب. وبالتالي، فإن صناعة المشروبات العالمية بصدد إعادة هيكلة نفسها، ونحن نجد أن منطقة الشرق الأوسط بدأت تشهد تغييرات مماثلة في الطلب المحلي. كذلك يشهد قطاع المشروبات دخول عدد كبير ومتزايد من المشروبات المختلفة إلى السوق المحلي تعتمد على مكونات وطرق تعبئة وتغليف جديدة ومبتكرة، ما يمثل تحدياً لصناعة المشروبات لكي تتكيف مع المكونات والأحجام وطرق التعبئة الجديدة، ولذا يهدف معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات لمواكبة تلك التغيرات السريعة ولمساعدة منتجي المشروبات للاستعداد والاستفادة من هذه التغيرات بشكل إيجابي».