1648 شركة في «دبي المالي العالمي» بنمو %14

حسام عبد النبي (دبي)

ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2016 بنسبة 14% إلى 1648 شركة، مقارنة مع 1445 شركة في عام 2015، و1224 شركة في عام 2014، و1039 شركة في عام 2013، حسب تقرير الأداء التشغيلي للمركز عن عام 2016.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز لعب دوراً محورياً في صياغة المشهد العام للخدمات المالية، ليس فقط في دولة الإمارات، بل في عموم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تبلغ قيمتها 7.4 تريليون دولار، مُحققاً تميزاً واضحاً بتوفير منصة مستقرة تتيح للشركات المالية الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع، الأمر الذي عزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد. وأكد سموه، في تصريحات بمناسبة صدور التقرير، أن مركز دبي المالي العالمي مستمر في تنفيذ خططه الطموحة بما يواكب التطور الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات، وبما يدعم توجهات التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعمّق علاقات التعاون الوثيقة مع شركاء المركز نحو تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة. ونوّه سمو نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بالنجاحات المميزة التي حققها المركز خلال عام 2016 ما جعله يتصدر المشهد المالي على مستوى المنطقة، بمزيد من الثقة والاهتمام من قبل الشركات والمؤسسات المالية العالمية، ليواصل المركز مسيرته في تطوير قدراته بما يواكب النمو المطرد في الإقبال على المركز وخدماته.

وأظهر التقرير، أن عدد الشركات المنضمة إلى المركز شمل 447 شركة متخصصة بالخدمات المالية، بزيادة 10%، بالمقارنة مع 408 شركات في ديسمبر 2015، كما قامت 976 شركة غير مالية بالتسجيل في المركز، ما يمثل زيادة نسبتها 17%، بالمقارنة مع 835 شركة غير مالية مسجلة في العام الماضي، و211 شركة عاملة في تجارة التجزئة، بزيارة قدرها 12%، مقارنة بـ189 شركة في العام الماضي.

وأظهر التقرير أن حجم القوى العاملة في المركز وصل إلى 21611 موظفاً بزيادة نسبتها 9%، مقارنة بعام 2015، ما يدعم مساعي المركز للمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته لعام 2024، والتي تسعى إلى مضاعفة حجم المركز ثلاث مرات، من خلال تقوية العلاقات والتعاون مع العملاء الرئيسيين، وتعزيز مساهمة المركز في القطاعات العالمية الرئيسية، وتعزيز مكانة المركز كجسر يربط بين بلدان الممر الجنوبي-الجنوبي، منوهاً إلى أنه سيتم دعم تلك المبادرات بمواصلة تحسين البنية التحتية والتنظيمية للمركز. ووفقاً لتقرير الأداء التشغيلي، فإن مساحة المكاتب المستأجرة في المركز بلغت 3.45 مليون قدم مربعة بزيادة بنسبة 6%، مقارنة بعام 2015.