«الاتحادية للكهرباء» تنضم إلى منظومة الدرهم الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وثيقة انضمام الهيئة إلى منظومة الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، الأمر الذي سيتيح لها تحصيل رسوم الخدمات التي تقدّمها لعملائها إلكترونياً، بحسب بيان أمس. وتم توقيع الوثيقة في مقر الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دبي، ووقعها عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعن الهيئة محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وأعرب يونس الخوري، عن سعادته بانضمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمنظومة الدرهم الإلكتروني، مشيراً إلى دورها المحوري في المضي قدماً بآليات الدفع والتحصيل غير النقدي للخدمات الحكومية.

وأكد التزام وزارة المالية بمواصلة العمل على التحول للخدمات الحكومية الذكية وتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني. من جانبه، أكد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، على التزام الهيئة بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمتعامليها على كافة المستويات، ومن بينها تيسير طرق تحصيل الرسوم.