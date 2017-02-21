استعراض الدفاع المدني

دبي (الاتحاد)

‬قدم ‬فريق ‬دولفين ‬التابع ‬لإدارة ‬الدفاع ‬المدني ‬في ‬دبي ‬عرضاً ‬مميزاً ‬أبهر ‬جمهور ‬منافسات ‬سباق ‬دبي ‬للدراجات ‬المائية، في ‬الجولة ‬الرابعة ‬من ‬بطولة ‬الإمارات ‬2017، ‬والتي ‬نظمها ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬في ‬بحيرة ‬الممزر، ‬بمشاركة ‬65 ‬متسابقاً ‬من ‬14 ‬دولة.

واجتذبت ‬مشاركة ‬فريق ‬الدولفين ‬في ‬عروض ‬فترة ‬الظهيرة ‬ ‬المتابعين ‬للبطولة، ‬خاصة أنها ‬تظهر ‬للمرة ‬الأولى ‬للجمهور، ‬وتؤكد ‬على ‬مدى ‬قدرات ‬منتسبي ‬الدفاع ‬المدني ‬وأفكارهم ‬الجديدة ‬والمتطورة ‬في ‬التغلب ‬على ‬الكثير ‬من ‬المشكلات ‬والحرائق ‬التي ‬تقع ‬في ‬عرض ‬مياه ‬البحر ‬والسيطرة ‬عليها ‬بكل ‬حرفية ‬وتفانٍ، ‬مستفيدين ‬من ‬الإمكانيات ‬المتاحة.

ويضم‎ ‬فريق ‬دولفين ‬للإطفاء ‬والإنقاذ ‬البحري ‬النقيب ‬خلفان ‬محمد ‬سعيد ‬بن ‬دسمال ‬مدير ‬إدارة ‬الإطفاء ‬والإنقاذ ‬البحري، ‬ويشرف ‬على ‬الفريق ‬مساعد ‬أول ‬أنور ‬عبد ‬الله ‬آل ‬علي ‬وكل من سلمان ‬عبدا‬لرحيم ‬وعادل ‬جاسم ‬وعارف ‬عبد‬الله ‬وإبراهيم ‬محمد ‬ووليد ‬عبد ‬الرحمن ‬وحمد ‬حسن.