استعراض الدفاع المدني

دبي (الاتحاد)
قدم فريق دولفين التابع لإدارة الدفاع المدني في دبي عرضاً مميزاً أبهر جمهور منافسات سباق دبي للدراجات المائية، في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2017، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بحيرة الممزر، بمشاركة 65 متسابقاً من 14 دولة.
واجتذبت مشاركة فريق الدولفين في عروض فترة الظهيرة المتابعين للبطولة، خاصة أنها تظهر للمرة الأولى للجمهور، وتؤكد على مدى قدرات منتسبي الدفاع المدني وأفكارهم الجديدة والمتطورة في التغلب على الكثير من المشكلات والحرائق التي تقع في عرض مياه البحر والسيطرة عليها بكل حرفية وتفانٍ، مستفيدين من الإمكانيات المتاحة.
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