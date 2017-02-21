بطلة «الأولمبياد» تكتب سيناريو التفوق في «تنس دبي»

مراد المصري (دبي)

رفضت البورتوريكية مونيكا بويج، الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والمصنفة 42 عالمياً، السقوط في فخ المفاجآت، واجتازت محطة منافستها الكازاخستانية يورسلافا شفيدوفا، المصنفة 49 عالمياً، لتصعد إلى دور الـ32، في انطلاق مشوارها بالنسخة الـ 17 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ملاعب سوق دبي الحرة حتى السبت المقبل، وتتبعها النسخة رقم 25 من بطولة الرجال التي تستمر حتى 4 مارس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز البطولتين 5.2 مليون دولار أميركي، بواقع 2.6 مليون دولار لكل بطولة.

وتمتلك بويج العديد من الهوايات والمواهب خارج ملاعب التنس أيضاً، حيث تعشق الكتابة الإبداعية، ونجحت في كتابة سيناريو التفوق ضمن أبرز مباريات الفترة الأولى أمس، في ظهورها الأول على مسرح المنافسات، حيث تقدمت بويج وكسبت المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، ثم وضعت نفسها في موقف حرج بعد خسارة المجموعة 4 - 6، وعانت من إصابة أجبرتها على الخروج لتلقي العلاج، ثم العودة لخوض المجموعة الثالثة والفوز بها بنتيجة 6-4، وتضمن مواصلة مشوارها في البطولة.

وكانت بويج بلغت نصف نهائي بطولة الدوحة الأسبوع الماضي، بعد بداية متعثرة ودعت فيها منافسات البطولات الأسترالية الشهر الماضي مبكراً في الأدوار الأولى.

وواصلت البلجيكية إيلسي ميرتينز، المصنفة 80 عالمياً، مغامرتها بعد صعودها من التصفيات، لتبلغ دور الـ32، بعد الفوز على البلغارية تفيستانا بيرنكوفا، المصنفة 64 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2.