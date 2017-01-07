3 مـلايين طن استهلاك الإمارات من الأعلاف المركَّزة والخضراء

حاتم فاروق (أبوظبي)

قدَّر مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف للأمن الغذائي القابضة، استهلاك أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة من الأعلاف بنوعيها الخضراء والمركزة بنحو 3 ملايين طن سنوياً.

وقال عثمان لـ«الاتحاد» إن شركة «التحالف للأمن الغذائي القابضة»، تخطط للوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى 300 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة وبما يوازي 30% من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من الأعلاف «المركزة» الذي يقدر حالياً بنحو مليون طن سنوياً.

وأضاف أن شركة «التحالف للأمن الغذائي القابضة» أطلقت بالفعل العمليات التشغيلية لمركز متكامل لإنتاج وتخزين الأعلاف المركزة في إمارة أبوظبي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 أطنان سنوياً، منوهاً إلى أن المركز المتكامل أسس لإنتاج وتخزين الأعلاف المركزة على مساحة تتجاوز الـ10 آلاف متر مربع في مبني مكون من تسعة طوابق، لافتاً إلى أن تأسيس المنشأة الصناعية بشكل عمودي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية وبالتالي الوصول إلى سعر منتج تنافسي في الأسواق المحلية والتصديرية.

وقال عثمان: «إن إطلاق شركة التحالف للأمن الغذائي القابضة لعملياتها التشغيلية يعد نقلة نوعية تؤسس لمرحلة متفاعلة في تقديم احتياجات المزارع المحلية والمصانع ذات الصلة في الدولة من أعلاف لا سيما حبيبات الأعلاف المركزة»، مؤكداً أن تأسيس المركز المتكامل سيسمح للشركة بإنتاج وتخزين الأعلاف عبر بناء نظام مترابط لجلب المواد الأولية الخام من مصادر محلية وعالمية متميزة ومن ثم إنتاج مجموعة واسعة من الأعلاف قبل تخزينها بشكل حديث، فضلاً عن توزيعها مباشرة على المزارعين والمصانع الوطنية في مختلف أنحاء الدولة.