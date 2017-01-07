3 مـلايين طن استهلاك الإمارات من الأعلاف المركَّزة والخضراء

حاتم فاروق (أبوظبي)
قدَّر مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف للأمن الغذائي القابضة، استهلاك أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة من الأعلاف بنوعيها الخضراء والمركزة بنحو 3 ملايين طن سنوياً.
وقال عثمان لـ«الاتحاد» إن شركة «التحالف للأمن الغذائي القابضة»، تخطط للوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى 300 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة وبما يوازي 30% من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من الأعلاف «المركزة» الذي يقدر حالياً بنحو مليون طن سنوياً.
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وقال عثمان: «إن إطلاق شركة التحالف للأمن الغذائي القابضة لعملياتها التشغيلية يعد نقلة نوعية تؤسس لمرحلة متفاعلة في تقديم احتياجات المزارع المحلية والمصانع ذات الصلة في الدولة من أعلاف لا سيما حبيبات الأعلاف المركزة»، مؤكداً أن تأسيس المركز المتكامل سيسمح للشركة بإنتاج وتخزين الأعلاف عبر بناء نظام مترابط لجلب المواد الأولية الخام من مصادر محلية وعالمية متميزة ومن ثم إنتاج مجموعة واسعة من الأعلاف قبل تخزينها بشكل حديث، فضلاً عن توزيعها مباشرة على المزارعين والمصانع الوطنية في مختلف أنحاء الدولة.
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