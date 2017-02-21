«الإبداع النموذجية» تسيطر على ألقاب الريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

فازت طالبات مدرسة الإبداع النموذجية في جميع الفئات بالمركز الأول من بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت في صالة الشيخة هند بنت مكتوم الرياضية ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة دبي للألعاب المدرسية للطالبات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي انطلقت منتصف شهر فبراير الجاري.

وفازت اللاعبة آية محمد من مدرسة الإبداع النموذجية بالمركز الأول في بطولة الريشة الطائرة بالفئة الأولى من مواليد 2006 إلى 2008، تلتها فرح إبراهيم من مدرسة دبي الدولية فرع القوز في المركز الثاني، وجاءت اللاعبة حمدة أحمد من مدرسة الإبداع النموذجية في المركز الثالث.

وكسبت اللاعبة لطيفة يوسف من مدرسة الإبداع النموذجية المركز الأول في الفئة الثانية من مواليد 2003 إلى 2005، تلتها اللاعبة ميرا الصايغ من مدرسة المواكب فرع البرشاء في المركز الثاني، وجاءت اللاعبة شيخة سعيد من مدرسة دبي الدولية فرع القوز في المركز الثالث. قامت كل من فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي مديرة الدورة ومريم بالهول نائب مدير الدورة، وأمينة الخالدي بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى الثلاثة.

وتنطلق في الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم في نادي الوصل منافسات بطولة ألعاب القوى للفئة الثانية من مواليد 2003 إلى 2005 بمشاركة أكثر من 100 لاعبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، حيث تقام منافسات الوثب الطويل، والجري السريع لمسافة 60 متراً، ودفع الجلة 3 كيلوجرامات، وتفتتح بطولة كرة السلة للفئة الثالثة من مواليد 1999 إلى 2002 في الساعة الثامنة والنصف صباح الخميس المقبل في صالة الشيخة هند بنت مكتوم الرياضية وصالة المزهر الرياضية، وتنطلق منافسات الكرة الطائرة لذات الفئة يوم الاثنين المقبل على أن تنطلق منافسات كرة السلة للفئة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في صالة الشيخة هند بنت مكتوم الرياضية.

وتضم الدورة التي تقام للعام الثالث على التوالي، سبع ألعاب رياضية، هي الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، كرة السلة، ولعبة الرجبي التي تجرى مبارياتها تحت إشراف اتحاد الإمارات للرجبي، وألعاب القوى، ويشارك في الدورة هذا العام ثلاث فئات من الطالبات الفئة الأولى من مواليد 2006 إلى مواليد 2008، والفئة الثانية من مواليد 2003 إلى 2005، والفئة الثالثة من مواليد 1999 إلى 2002.