مونديال رماية المعاقين يجمع 20 دولة في العين

العين (الاتحاد)

يكتمل اليوم وصول الفرق المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لرماية المعاقين 2017 التي تنطلق غداً وتستمر حتى الثلاثاء المقبل على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة متمثلة في نادي العين للمعاقين التابع لها.

ويشارك في البطولة 155 رياضياً بين لاعب ولاعبة وإداري وفني يمثلون 20 دولة من مختلف قارات العالم هي أستراليا- النمسا – البرازيل - فرنسا - جورجيا - ألمانيا - بريطانيا - هونج كونج- الصين - المجر - الهند – اليابان - الكويت - هولندا – النرويج - بولندا - سلوفاكيا – السويد- تايلاند – أوكرانيا، إضافة إلى منتخب الدولة ويمثله فريق الرماية بنادي العين للمعاقين.

يتنافس الأبطال في 14 مسابقة، منها 9 للرجال و5 للسيدات تتنوع بين المسدس والبندقية ناري وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة، وتؤهل الأرقام المسجلة أصحابها للمشاركة في المنافسات الدولية، وتخضع المنافسات للتحكيم ورقابة الاتحاد الدولي لرماية المعاقين للإشراف على سير البطولة ونتائجها.

وقال عبد الله إسماعيل الكمالي، رئيس اللجنة العليا المنظمة: «يكتمل وصول الفرق المشاركة اليوم، ويتم استقبالها عبر مطار دبي الدولي وتأمين خروج جميع المعدات والأسلحة والذخائر بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وإدارة شرطة مطار دبي الدولي، وكذلك تأمين نقلها إلى مقر المنافسات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي إدارة شرطة العين».