راشد الزعابي: موعد مهم لتأكيد مكانة الكرة الإماراتية

الكويت (الاتحاد)

أشار راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن كل الظروف مواتية أمام لاعبي منتخبنا في النهائي، لتقديم عرض قوي وأداء جيد، يضمن حسم اللقب وإسعاد الشعب الإماراتي بإنجاز جديد، مؤكداً أن دعم القيادة بالدولة والتوافد الجماهيري الكبير، يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم وتمثيل منتخب بلادهم بالصورة المشرفة.

وأضاف أن «الأبيض» استحق الوصول إلى المباراة النهائية، بفضل حسن تعامله مع الأدوار السابقة، واليوم أمام موعد مهم لتتويج جهوده، وإكمال المهمة بنجاح، برفع الكأس عالياً، وتأكيد مكانة الكرة الإماراتية على مستوى المنطقة.

وعبر أيضاً عن ثقته الكبيرة في إمكانيات ومستوى لاعبينا، الذين يملكون مؤهلات عالية وخبرة كبيرة على المستوى المنافسات الخارجية، الأمر الذي يساعدهم على التعامل بحكمة مع مباراة النهائي والفوز بالكأس.