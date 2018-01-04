علي سالمين: أفضل بداية!

الكويت (الاتحاد)

أكد علي سالمين أحد أبرز الوجوه الجديدة خلال البطولة، ولاعب وسط منتخبنا الوطني والوصل، أن لقاء اليوم أمام عُمان، هو الأهم في مسيرته مع «الأبيض»، لأن البطولة تأتي في بداية تلك المسيرة كأحد العناصر التي فرضت نفسها على تشكيلة الإيطالي زاكيروني، وقال: فخور بنيل شرف ارتداء قميص «الأبيض» خلال هذا التوقيت، صحيح أنني كنت عنصراً أساسياً في مختلف منتخبات المراحل السنية في الشباب والأولمبي، إلا أن ارتداء قميص الأبيض الكبير «غير».

ولعب سالمين في جميع مباريات البطولة أساسياً، ولكن تم استبداله في الدقيقة 116 أمام العراق، ولعب 386 دقيقة حتى الآن، ما يجعله أحد العناصر المؤثرة بشكل إيجابي في أداء المنتخب خلال البطولة.

وقال: أحلم بالتتويج بلقب كأس الخليج، وأن أنجح في تحقيق حلم الوقوف على منصات التتويج بقميص المنتخب الوطني، وبذلك يكون أفضل بداية لمسيرتي في الملاعب الدولية، مرتدياً شعار الإمارات، وكما أن فوز أي لاعب صاعد في بداية مسيرته بلقب بحجم كأس الخليج، يعني تخليداً للمسيرة وللبداية، وهو ما يدفعني إلى بذل مجهوداً مضاعفاً الليلة للتويج باللقب، ولتحقيق إنجاز للكرة الإماراتية، سيكون محطة مهمة ومحورية في إطار الإعداد والتحضير لبطولة كأس آسيا.

ولفت سالمين إلى أن رجال «الأبيض» على قدر المسؤولية، وسيقاتلون في الملعب لإسعاد الجماهير المتوقع حضورها بكثافة، مشيراً إلى أن المنتخب قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية، والوصول إلى النهائي القاري، بفضل الروح الأسرية التي تجمع بين اللاعبين، والحالة المميزة في علاقات الجميع، سواء أفراد الجهاز إداري أو الفني مع اللاعبين، وكلها عوامل تدفع إلى المزيد من التألق داخل الملعب.