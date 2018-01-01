عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

واصلت قوات الشرعية اليمنية بدعم من طيران التحالف العربي تقدمها الميداني في جميع جبهات القتال الرئيسية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة مع إيران التي أقرت أمس بوقوع انهيارات كبيرة في صفوفها وسقوط عشرات القتلى خلال المعارك والغارات، حيث أشارت مصادر أمنية إلى إحصاء مقتل وأسر 100 عنصر في الجوف وحجة والبيضاء والحديدة. كما حررت قوات الشرعية جبل القرن الاستراتيجي شمال محافظة لحج وسط فرار كبير لعناصر الميليشيات.

وأعلن الجيش اليمني مساء أمس سيطرته على المجمع الحكومي والسوق الرئيسية في منطقة اليتمة مركز مدينة خب والشعف التي تحتل معظم مساحة محافظة الجوف (شمال شرق). وقال المتحدث باسم الجيش الوطني العقيد عبدالله الأشرف، «إن قوات الجيش والمقاومة دخلت ظهرا سوق اليتمة والمجمع الحكومي وسط فرار جماعي للميليشيات، في إنجاز عسكري نوعي يمهد لانتزاع السيطرة الكاملة على المحافظة المتاخمة لصعدة معقل الحوثيين في أقصى شمال اليمن.

وأكد الأشرف مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات خلال المواجهات والغارات الجوية للتحالف، وأشار إلى أن قوات الشرعية أسرت 52 حوثياً واستولت على مركبات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والصواريخ المحمولة على الكتف. فيما أفاد المركز الإعلامي للجيش، في بيان باستيلاء قوات الجيش خلال عملية تحرير سوق اليتمة والمجمع الحكومي على ثلاث دبابات و14 مركبة عسكرية ومخزن أسلحة في جبل الوعر، مؤكداً أن القوات واصلت تقدمها صوب منطقة العقبة الشمالية آخر معقل للحوثيين في خب والشعف. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن اشتباكات دارت مساء بين قوات الشرعية ومجاميع حوثية تتحصن في جيوب صغيرة شمال مدينة خب والشعف، فيما سجلت مواجهات متفرقة بين الطرفين في بلدات المصلوب والمتون والغيل جنوب غرب المحافظة خلفت قتلى وجرحى.

وحررت قوات الجيش الخط الدولي الرابط لمنطقة اليتمة شمال شرق الجوف مع منطقة البقع شمال صعدة وبشكل كامل من قبضة الميليشيات الانقلابية. وذكر مصدر عسكري لـ «سبتمبر نت» أن قوات الجيش التحمت بعد وصولها اليتمة بقوات الجيش المرابطة في البقع ليصبح الخط الدولي من اليتمة حتى البقع مؤمن وبشكل كامل. وأضاف أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبة شمالي محافظة الجوف.