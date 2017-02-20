«مواقف»: لجنة مختصة لتلقي التظلمات على المخالفات

أبوظبي ( الاتحاد):

أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل متمثلة بمركز النقل المتكامل أنه تم تشكيل اللجنة المختصة بالتظلم على مخالفات مواقف.

وقال محمد حمد المهيري المدير العام لإدارة «مواقف»: إن القانون كفل لمتلقي المخالفة الاعتراض عليها باللجوء إلى اللجنة المختصة، والتي تم تشكيلها خصيصاً للنظر في تظلمات بعض قائدي المركبات من المخالفات المرصودة بحقهم، ولفت إلى أن الاعتراض على المخالفات خدمة مجانية، وأن الخطوات والإجراءات المتبعة للحصول على هذه الخدمة تتمثل في زيارة أحد مراكز خدمة المتعاملين - مواقف وهي: دائرة الشؤون البلدية والنقل في المقطع، مركز خدمة المتعاملين في مقر البلدية الرئيس، مركز خدمة المتعاملين إلكترا، مركز الفلاح، مركز السوق المركزي، شركة أبوظبي التجاري للعقارات، مركز بلدية أبوظبي فرع المارينا مول، مركز بلدية أبوظبي فرع المشرف مول، مركز بلدية أبوظبي فرع البطين، إدارة المرور والدوريات، مركز الترخيص البحري الموحد،غرفة التجارة والصناعة ومركز اتصالات التجاري، ومن ثم تعبئة النموذج الخاص بطلب تظلم مع إرفاق صورة عن ورقة المخالفة.

ونوه المهيري إلى أن جميع طلبات التظلم على مخالفات المواقف تُعرض على اللجنة المختصة بهذا الأمر، بحيث تقوم اللجنة بالنظر في كل طلب على حدة ثم تتخذ القرار المناسب قبل أن ترد على صاحب المعاملة من خلال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المتحرك.

وفي جانب آخر دعا المهيري أصحاب المركبات غير الملتزمين إلى احترام القانون والتقيد التام بالضوابط والقواعد المنظمة للمواقف العامة في أبوظبي والتحلي بالمسؤولية تجاه الآخرين ودعم الجهود التي تبذلها إدارة «مواقف» لترسيخ وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة خدمة للمصلحة العامة.