زاكيروني: اللقب أول الأهداف

الكويت (الاتحاد)

توجه الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني بالشكر العميق إلى القيادة الإماراتية، على دعمهم الكبير للمنتخب الوطني بتسيير العديد من الرحلات الجوية للجماهير من أجل مؤازرة الفريق في نهائي البطولة، وقال: ألمس مدى تأثير ذلك في ارتفاع الروح المعنوية لدى اللاعبين وكل أفراد البعثة.

وأكد زاكيروني في المؤتمر الصحفي أمس، جاهزية اللاعبين للقاء، والفوز بلقب البطولة رغم صعوبة المواجهة، مضيفاً: لقد ارتفع سقف الطموح لدينا بعد وصولنا إلى مرحلة جيدة من النضج التكتيكي والفني، ومن الطبيعي ألا يتوقف هذا الطموح، فقط نأمل أن نخوض اللقاء بصفوف مكتملة بعد الاطمئنان على جميع اللاعبين وجاهزيتهم البدنية والنفسية.

وأضاف: لقد منحت اللاعبين الأساسيين أمام العراق فرصة للاستشفاء بعد اللقاء مباشرة، ورغم ضيق الوقت، فإننا جاهزون للقاء بالشكل الأمثل، وكنت أتمنى أن تتاح لنا الفرصة الحصول علي قسط مناسب من الراحة، حيث خضنا العديد من المباريات في أيام قليلة، ومع ذلك، فالروح المعنوية كبيرة لدى اللاعبين، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا وفي الطريقة المتوازنة التي خضنا بها المباريات، والتي وضعت الفريق في النهائي بكل جدارة.

وتطرق زاكيروني لنقاط القوة والضعف في المنتخب المنافس قائلاً: العمانيون لديهم منتخب قوي، وسريع ومنظم ولاعبون على أعلى المستويات، والمواجهة أمامهم صعبة رغم فوزنا عليهم في اللقاء الافتتاحي، كذلك لديهم تنظيم دفاعي جيد ومن أفضل المنتخبات بالبطولة، وبدورنا نعرف كل صغيرة وكبيرة ودرسناهم بشكل جيد، ونأمل أن نحقق هدفنا بالتتويج بالبطولة مع تقديم مباراة تليق بالنهائي.