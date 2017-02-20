تكتل يمني بريطاني يرصد الانتهاكات

لندن (وكالات)

سلط السفير اليمني في بريطانيا يس سعيد نعمان الضوء على دور الانقلاب الحوثي في الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن، مؤكداً مشروعية «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل» وفقاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية. وجدد خلال مؤتمر في لندن دعم الشرعية اليمنية من خلال القنوات المختلفة وبما يتفق مع أهداف التكتل الجماهيري ودعم مخرجات الحوار الوطني والاستناد إلى القرارات الوطنية والإقليمية والدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2216. وقرر إقامة فعاليات في مراكز مختلف المدن البريطانية بصورة دورية ومستمرة لتوضيح الصورة الكاملة للرأي العالم ودعم كافة الجهود لدعم الشرعية في اليمن. كما قرر تشكيل اللجان الإعلامية والسياسية والقانونية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخه، ورصد وتوثيق الانتهاكات والفظاعات التي يرتكبها الانقلابيون تمهيدًا لمحاكمتهم دوليًا ومحليًا.