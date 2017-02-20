واشنطن تريد «انطلاقة جديدة» للعلاقات مع أنقرة

أنقرة (أ ف ب)

أبلغ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن إدارته ترغب في «انطلاقة جديدة» للعلاقات بين انقرة وواشنطن أمس. وقالت قناة «ان تي في» إن بنس قال أثناء لقائه يلديريم السبت على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن الولايات المتحدة ترغب في تطوير العلاقات مع تركيا.

من جانبه قال يلديريم إن تسليم الداعية التركي فتح الله جولن الذي يقيم في الولايات المتحدة «سيفتح صفحة جديدة» في علاقات البلدين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بنس جدد خلال اجتماعه بيلديريم تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا وحليفا ضمن الحلف الأطلسي. وأضاف البيان «أن المسؤولين بحثا أيضا سبل تسريع جهودنا المشتركة لدحر داعش». وأضافت القناة أن المسؤولين بحثا كيفية التوصل إلى حل دائم يتيح إنهاء النزاع في سوريا.

وأفادت صحيفة «حرييت» التركية أمس أن أنقرة قدمت للولايات المتحدة خطتي معركة تستثنيان المقاتلين الأكراد السوريين لطرد الجهاديين من الرقة. وتصف أنقرة التي تشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، المجموعات الكردية السورية المدعومة من واشنطن في حربها على المتطرفين الإسلاميين، بأنها «إرهابية».

وحذر رئيس الوزراء التركي السبت من انه في حال اختارت واشنطن الاعتماد على المجموعات المسلحة الكردية السورية، فإن ذلك «سيطرح مشكلة جدية في علاقاتنا مع الولايات المتحدة».