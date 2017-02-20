الإمارات تشارك باجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان

القاهرة (وام)
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. مثل الإمارات مبارك محمد مبارك رئيس قسم مسائل حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ويعقد الاجتماع على مدى خمسة أيام برئاسة أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية.
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وأكد السفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن الجامعة تحرص دائما على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال جهودها لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان تقوم على استكمال الجهود العربية المبذولة في مجال حقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ على الصُعد الوطنية والإقليمية.