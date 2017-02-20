الإمارات تشارك باجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان

القاهرة (وام)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. مثل الإمارات مبارك محمد مبارك رئيس قسم مسائل حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ويعقد الاجتماع على مدى خمسة أيام برئاسة أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والعقوبات والتدابير القسرية الانفرادية وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية.

وأكد السفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن الجامعة تحرص دائما على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال جهودها لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان تقوم على استكمال الجهود العربية المبذولة في مجال حقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ على الصُعد الوطنية والإقليمية.