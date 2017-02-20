89 قتيلاً وجريحاً بينهم أطفال بتفجير في مقديشو

مقديشو (وكالات)

قتل نحو 39 شخصاً وأُصيب 50 آخرين بتفجير شاحنة مفخخة بالقرب من تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال الطبيب عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف لـ«رويترز»: «انتشلنا 39 جثة، وكان هناك الكثير من المصابين». وقال مدير المستشفى محمد يوسف، إن مستشفى المدينة استقبل 47 مصاباً. وقال شاهد عيان يدعى عيد الله عمر إن السوق دمر.

وأضاف «كنت في متجري عندما جاءت سيارة إلى السوق وانفجرت. رأيت أكثر من 20 شخصا على الأرض. كان أغلبهم قتلى ودمر السوق تماماً».

وذكر شهود أن التفجير استهدف تقاطعا في مقاطعة مادينا جنوبي مقديشو، حيث يوجد جنود ومدنيون وتجار أثناء وقوع التفجير. وقال أحد شهود العيان: «كان هناك العديد من صغار التجار على جانب الطريق ومقاهي الشاي والمطاعم، بالإضافة لأفراد من قوات الأمن والمتسوقين، وكان التفجير ضخماً». وهذا التفجير هو الأول في مقديشو منذ انتخاب الرئيس محمد عبد الله محمد والملقب بفارماجو، رغم تفجيرات نجمت عن قذائف هاون تخللت عملية انتقال السلطة الأسبوع الماضي، تبنتها حركة الشباب. ويأتي هذا الهجوم الإرهابي كتحدي للرئيس الجديد، الذي لا تسيطر قواته على كامل الأراضي الصومالية بسبب وجود «حركة الشباب» الإرهابية. وقال أحمد عبد الله، أحد المسؤولين الكبار في منطقة «واداجير» بالعاصمة مقديشو «ربما لم تكن القنبلة تستهدف السوق، لكن مقصدا آخر وانفجرت قبل أوانها». ولا يوجد في منطقة «واداجير» المكتظة بالسكان أي مبان حكومية ولا منشآت عسكرية ولا أي أهداف إرهابية أخرى.

وذكر شهود عيان أنه من بين القتلى أطفال وعشر نساء على الأقل.