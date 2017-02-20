عجمان يؤمن الصدارة بثلاثية في «الحـــــوار المصري»

معتصم عبدالله (دبي)
غلفت الإثارة انطلاقة الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى، من خلال مباريات «الجولة 12»، التي اتسمت بالقوة والندية، ونجح عجمان في تأمين صدارته للبطولة، والوصول إلى «النقطة 28»، بفوز جديد على حساب ضيفه العروبة 3-1 في «الحوار المصري»، الذي جمع أيمن الرمادي مدرب «البرتقالي»، وطارق مصطفى مدرب العروبة.
ويدين عجمان بفوزه المستحق على ضيفه، وتعويض نقطتي التعادل في الدور الأول، لمهاجمه المغربي رضا هجهوج الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و94، بعد أن افتتح إديلسون من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وأدرك السنغالي بابا ويجو التعادل في الدقيقة 64.
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واستعاد الشعب ذاكرة الفوز الغائبة، خلال الجولات الست الماضية، على حساب مضيفه الحمرية بالفوز بـ «ثنائية»، حملت توقيع السنغالي ديالو في الدقيقة 34، والمدافع سيف محمد في الدقيقة 65، وأكمل الحمرية المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه عثمان سالم بالإنذار الثاني الدقيقة 63، ورفع «الكوماندوز» الذي احتفل بنظافة شباكه للمرة الأولى في الدوري رصيده إلى 15 نقطة، في المركز السابع، مقابل 12 نقطة للحمرية صاحب «المركز 12».
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وأهدر رأس الخيمة فرصة تحقيق فوزه الثالث في البطولة، بتعادله أمام ضيفه الخليج 2-2، وأنهى الخيماوي الوقت الأصلي للمباراة، متقدماً بثنائية البرازيليين جونيور في الدقيقة 20 وألكسندر ابريسيدو في الدقيقة 83، قبل أن تستقبل شباك حارسه سالم الحنطوبي هدفين سريعين في الدقيقتين 93 و94 عن طريق الإيفواري فين سيدرك وجوهر أحمد، ليبقى رأس الخيمة في مركزه الأخير برصيد 9 نقاط مقابل 16 للخليج السادس.