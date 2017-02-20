عجمان يؤمن الصدارة بثلاثية في «الحـــــوار المصري»

معتصم عبدالله (دبي)

غلفت الإثارة انطلاقة الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى، من خلال مباريات «الجولة 12»، التي اتسمت بالقوة والندية، ونجح عجمان في تأمين صدارته للبطولة، والوصول إلى «النقطة 28»، بفوز جديد على حساب ضيفه العروبة 3-1 في «الحوار المصري»، الذي جمع أيمن الرمادي مدرب «البرتقالي»، وطارق مصطفى مدرب العروبة.

ويدين عجمان بفوزه المستحق على ضيفه، وتعويض نقطتي التعادل في الدور الأول، لمهاجمه المغربي رضا هجهوج الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و94، بعد أن افتتح إديلسون من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وأدرك السنغالي بابا ويجو التعادل في الدقيقة 64.

وشهد الصراع على مركز الوصافة تنافساً قوياً بين الثنائي الفجيرة ودبا الحصن، حيث حقق الأول فوزاً مهماً على حساب ضيفه دبي بنتيجة 3 - صفر بعد الأول 3-2 في الدور الأول، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 21 نقطة، قبل أن يستعيد دبا الحصن المقعد بفوزه في اليوم التالي لمباريات الجولة على حساب مضيفه الذيد، بهدف لاعب وسطه سالم جاسم من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، مستغلاً كرة أبعدها الحارس علي راشد قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، وهو الهدف الأول في سجل جاسم خلال الموسم الحالي، عزز به مركز فريقه في الوصافة برصيد 22 نقطة، مقابل 14 نقطة للذيد الذي تراجع إلى المركز التاسع.

واستعاد الشعب ذاكرة الفوز الغائبة، خلال الجولات الست الماضية، على حساب مضيفه الحمرية بالفوز بـ «ثنائية»، حملت توقيع السنغالي ديالو في الدقيقة 34، والمدافع سيف محمد في الدقيقة 65، وأكمل الحمرية المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه عثمان سالم بالإنذار الثاني الدقيقة 63، ورفع «الكوماندوز» الذي احتفل بنظافة شباكه للمرة الأولى في الدوري رصيده إلى 15 نقطة، في المركز السابع، مقابل 12 نقطة للحمرية صاحب «المركز 12».

وعاد مصفوت تحت قيادة مدربه المواطن سليمان حسن، بفوز ثمين أمام منافسه العربي بنتيجة 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الحمرية بالشارقة، وتكفل الثنائي فاتري ساخي والزيمبابوي قزق بتسجيل ثلاثية مصفوت، فيما أحرز الغيني سيمون فيندونو الهدف اليتيم للعربي، ورفع مصفوت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وبقي العربي في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وأهدر رأس الخيمة فرصة تحقيق فوزه الثالث في البطولة، بتعادله أمام ضيفه الخليج 2-2، وأنهى الخيماوي الوقت الأصلي للمباراة، متقدماً بثنائية البرازيليين جونيور في الدقيقة 20 وألكسندر ابريسيدو في الدقيقة 83، قبل أن تستقبل شباك حارسه سالم الحنطوبي هدفين سريعين في الدقيقتين 93 و94 عن طريق الإيفواري فين سيدرك وجوهر أحمد، ليبقى رأس الخيمة في مركزه الأخير برصيد 9 نقاط مقابل 16 للخليج السادس.