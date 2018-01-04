سيتي أقوى أندية العالم

لندن (أ ف ب)

أظهرت دراسة متخصصة إن نادي مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، هو الأقوى ماليا بين أندية كرة القدم العالمية، في تصنيف هيمنت عليه الأندية الإنجليزية.

وتصدر النادي الانجليزي، اللائحة بحسب تصنيف «سوكريكس فوتبول فاينانس 100» الذي يعتمد على معايير منها المستوى الكروي للأندية وأصولها المالية الثابتة والقدرات الاستثمارية والديون وغيرها من العناصر المالية.

وتقدم سيتي الذي يهيمن هذا الموسم على الدوري الانجليزي الممتاز، على مواطنه أرسنال وباريس سان جيرمان الفرنسي وجوانجو ايفرجراند الصيني، بينما حل توتنهام هوتسبر في المركز الخامس، ومانشستر يونايتد سابعا، وتشلسي تاسعا. وأكملت أندية ريال مدريد الإسباني (سادسا) ويوفنتوس الايطالي (ثامنا) وبايرن ميونيخ الألماني (عاشرا)، تصنيف العشرة الأوائل. وفي بعض الأرقام التي وردت في الدراسة، يتصدر أرسنال ترتيب الأندية من حيث الأصول الثابتة (766 مليون جنيه استرليني - مليار دولار أميركي)، بينما يتصدر يونايتد ترتيب الأندية من حيث حجم الحساب المصرفي (307 ملايين جنيه استرليني). ورأت الدراسة إن سيتي الذي يدربه الإسباني جوسيب جوارديولا «هو أحد أبرز الأمثلة على استثمار أجنبي مهم قادر على تغيير وضع ناد وإمكاناته، وجعله يتصدر التصنيفات»، في إشارة إلى الاستحواذ الإماراتي على النادي في العام 2008.

وأشار معدو الدراسة الى إن «حلول أرسنال ثانيا في التصنيف، متقدما على باريس سان جيرمان سيفاجئ الكثيرين وهو سيكون مثار جدل في ظل الانتقادات التي توجه للنادي (لاسيما من قبل مشجعيه) على خلفية إنفاقه المتواضع في سوق الانتقالات».