سيتي أقوى أندية العالم

لندن (أ ف ب)
أظهرت دراسة متخصصة إن نادي مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، هو الأقوى ماليا بين أندية كرة القدم العالمية، في تصنيف هيمنت عليه الأندية الإنجليزية.
وتصدر النادي الانجليزي، اللائحة بحسب تصنيف «سوكريكس فوتبول فاينانس 100» الذي يعتمد على معايير منها المستوى الكروي للأندية وأصولها المالية الثابتة والقدرات الاستثمارية والديون وغيرها من العناصر المالية.
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وأشار معدو الدراسة الى إن «حلول أرسنال ثانيا في التصنيف، متقدما على باريس سان جيرمان سيفاجئ الكثيرين وهو سيكون مثار جدل في ظل الانتقادات التي توجه للنادي (لاسيما من قبل مشجعيه) على خلفية إنفاقه المتواضع في سوق الانتقالات».