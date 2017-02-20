أُنس جابر تضع البصمة العربية في «دبي للتنس»

مراد المصري (دبي)

تألقت التونسية أُنس جابر، العربية الوحيدة، وخطفت الأضواء بتأهلها لدور الـ 32، في النسخة الـ 17 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس للسيدات، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ملاعب سوق دبي الحرة حتى 25 فبراير الجاري، ويتبعها النسخة رقم 25 من بطولة الرجال التي تستمر حتى 4 مارس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز البطولتين للسيدات والرجال 5.2 مليون دولار أميركي، بواقع 2.6 مليون دولار لكل بطولة. حققت التونسية أُنس جابر المصنفة 172 عالمياً، إنجازها البارز، بعدما قلبت التوقعات بالفوز على الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا، المصنفة 14 في البطولة و23 عالمياً، بمجموعتين، (7-6 «8-6»، 2-6 و6-4).

كما تألقت اللاعبات الآسيويات في اليوم الأول للافتتاح الرسمي لدور الـ 64، حيث نجحت اللاعبتان الصينيتان كيانج وانج وسايساي تشينج بالصعود إلى دور الـ 32، كما تأهلت اليابانية ناومي أوساكا التي فرضت نفسها في المواجهة التي أقيمت على الملعب الرئيس. وتستكمل منافسات دور الـ 64 صباح اليوم، حيث ستكون الأنظار موجهة على الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة العاشرة في البطولة والمتوجة بلقب نسخة 2011، والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً، عندما تواجه الروسية داريا كاساتكينا المصنفة الـ 32 عالمياً، فيما تلعب التشيكية باربورا ستريسوفا المصنفة التاسعة في البطولة، و17 عالمياً، مع الأميركية كريستينا ماكهالي المصنفة الـ 43 عالمياً. تفوقت الصينية كيانج وانج، المصنفة 78 عالمياً، وقلبت التوقعات بالفوز على اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة 34 عالمياً، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-1) و6-2. وتواصلت المفاجآت الصينية بفوز سايساي تشينج المصنفة 95 عالمياً، على الإسبانية لارا أورابارينا المصنفة 70 عالمياً، بعد مباراة امتدت ثلاث مجموعات، لتحسمها اللاعبة الآسيوية بواقع 6-4 و3-6 و6-3. وتنتظر تشينج مهمة صعبة في دور الـ 32، حيث ستواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة في البطولة و13 عالمياً. وفي ثالث محطات التفوق الآسيوي، حققت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة 56 عالمياً، الفوز على التايوانية كاي تشين تشانج، المصنفة 120 عالمياً، بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و6-4. وفرض المنطق نفسه بخسارة الصينية كاي لين تشانج المصنفة 137 عالمياً التي لم تنجح بالسير على درب مواطناتها، بالخسارة أمام صاحبة الخبرة الطويلة الأسترالية سمانثا ستوسور، المصنفة 12 في البطولة و21 عالمياً، وذلك بنتيجة 6-3 و6-3، كما تفوقت الروسية إيكاترينا ماكاروفا، المصنفة 37 عالمياً على الصينية لين تشو، المصنفة 115 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-1.

ونجحت الفرنسية كارولينا جارسيا، المصنفة 15 في البطولة و24 عالمياً، من التأهل لدور الـ 32، بعد فوزها على السويدية يوهانا لارسون، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-3. وصعدت إلى دور الـ32، اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا، المصنفة 35 عالمياً، بعد فوزها على الرومانية إرينا كاميليا بيجو، المصنفة 28 عالمياً، بنتيجة 6-1 و7-5.

الأجواء الصافية مصدر سعادة الجميع

دبي (الاتحاد)

ستكون الأحوال الجوية الصافية خلال الأسبوع الجاري، مصدر سعادة للجنة المنظمة والمشاركين من اللاعبين، بعد توقف الأمطار واستقرار الحالة الجوية، وذلك بعدما شكلت الأمطار مصدر قلق لبطولة الدوحة الأسبوع الماضي، ووصل الأمر بالرابطة العالمية للاعبات التنس بوضع احتمالية اللجوء لإنهاء البطولة دون لاعبة فائزة في حال التأخر عن الجدول المحدد، بعد إضافة يوم بسبب توقف اللعب، ثم سارت الأمور على ما يرام في نهاية الأمر.