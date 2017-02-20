160 دراجاًً يطاردون لقب طواف أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

مع اقتراب انطلاق النسخة العالمية الثالثة لطواف أبوظبي، الحدث البارز الذي تستقبله العاصمة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتباراً من الخميس المقبل، بمشاركة 160 دراجاً عالمياً، يمثلون 20 فريقاً من المصنفين في لائحة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، انطلقت الحملات الترويجية للحدث الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك دعماً لمسيرة أبوظبي الرائدة في استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة.

وتقام النسخة الثالثة لمسافة 671 كم، على أربع مراحل، حيث البداية بمرحلة شركة الإمارات للسيارات في المنطقة الغربية بمدينة زايد لمسافة 189 كلم، يوم الخميس المقبل، ثم مرحلة «نيشن تاورز»، وهي مرحلة العاصمة، التي ستقام لمسافة 153 كلم، الجمعة المقبل، وبعدها مرحلة جزيرة المارية في العين، التي ستقام لمسافة 186 كلم، السبت 25 فبراير الجاري، وأخيراً مرحلة جزيرة ياس التي ستقام لمسافة 143 كلم، الأحد المقبل، بواقع 26 دورة داخل حلبة ياس.

وانطلقت بشوارع أبوظبي الحملات الترويجية، عبر سيارات وحافلات مزينة بالحملة الإعلانية لطواف أبوظبي، كما تروج تلك السيارات التي تتخذ من مراكز التسوق موقعاً للترويج للحدث العالمي الأهم الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي ضمن خططه لدعم مسيرة التطوير والارتقاء بالحركة الرياضية، وسعيه المتواصل لجعل أبوظبي الوجهة العالمية الأولى في استضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية، لاسيما في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الأولى.

كما تقوم الحافلات والسيارات بتقديم القمصان الرياضية والملصقات التعريفية للطواف، وتعمل أيضاً على تشجيع أفراد المجتمع «صغار، كبار، رجال، سيدات»، والعوائل للتفاعل والتواصل مع الحدث وبرنامجه الترفيهي المصاحب، وذلك ضمن الخطة التسويقية والحملة الترويجية للطواف، وستجوب أهم المراكز التجارية والمدارس ومواقع التجمعات الرئيسة في المناطق السياحية بالعاصمة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، لتعريف أبناء المجتمع كافة بأهمية طواف أبوظبي ودوره في جذب الجماهير لمتابعة الحدث ورفع نسبة الممارسين للرياضة، كما ستقوم الحافلة باطلاع الجميع على طواف أبوظبي والبرنامج الزمني عبر المطبوعات الرسمية التي سيتم توزيعها وأجندة الفعاليات المصاحبة ومناطق الألعاب المخصصة للأطفال.