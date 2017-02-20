نصف مليون فرصة عمل جديدة في القطاع السياحي بدبي بحلول 2020

دبي (الاتحاد)

نظّمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» المنتدى الأول للموارد البشرية في القطاع الفندقي، مؤخراً، بمشاركة 150 شخصاً يمثلون 100 فندق،

بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الكلية لتدريب وتمكين القوى العاملة التي يتطلب عملها التعامل مباشرة مع السيّاح، والتي يتوقّع لها أن تنمو بنحو نصف مليون شخص بحلول عام 2020.

وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر تتمتّع بمعرفة واسعة، ومؤهلّة ومدرّبة على اللباقة وحسن الضيافة قادرة على تقديم خدمات راقية ومميزّة باعتبارها من العوامل المهمّة لتحقيق أهداف استراتيجية «دبي للسياحة» المتمثّلة في «رؤية دبي السياحية 2020»، الرامية إلى استقبال 20 مليون سائح سنوياً بحلول العقد المقبل، بحسب بيان أمس.

كما استعرضت كلية دبي للسياحة أمام الحضور نبذة عن مبادرة «مضياف» الهادفة إلى استقطاب مواطنين شباب للعمل في القطاع السياحي.