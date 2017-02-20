«الاقتصاد» تروج للسياحة في الهند تحت شعار «زوروا الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات في فعاليات المعرض الدولي لسوق السياحة الصادرة بالهند (أو تي إم)، والذي ينعقد خلال الفترة من 21 حتى 23 فبراير الجاري بمدينة مومباي الهندية. تأتي مشاركة الدولة من خلال جناح تنظمه وزارة الاقتصاد تحت عنوان «زوروا الإمارات»، ويضم عارضين من أكثر من 18 جهة حكومية ومن القطاع الخاص من المعنيين بخدمات الضيافة والسياحة والطيران.

يشارك بوفد الدولة عبد الله صالح الحمادي، مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد، كما يضم الوفد ممثلين رفيعي المستوى من دوائر وهيئات محلية، من أبرزهم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، وهيئة تنمية وتطوير السياحة برأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، بالإضافة إلى طيران الإمارات ونخبة من الفنادق وشركات الضيافة والسياحة بالإضافة إلى ميرال-جزيرة ياس أبوظبي، ودبي باركس، وعيادات كليفلاند، والتي تستهدف الترويج لمقومات السياحة العلاجية بالدولة.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن مشاركة الدولة في معرض سوق السياحة الصادرة من الهند، تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده السياحة الهندية من تطور ملحوظ على الصعيد الدولي، فضلاً عن أنه يعد أحد أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات، في ظل عمق الروابط التاريخية بين البلدين على كل الصعد سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وتابع أن المعرض يمثل منصة دولية متميزة لتعزيز أوجه التعاون السياحي المشترك، مشيراً إلى أن السياحة الهندية مثلت نحو 8.5% من إجمالي عدد السياحة الوافدة إلى الدولة خلال عام 2016 بإجمالي عدد تجاوز 2.3 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت نحو 9% عن معدلات العام السابق، مدعومة بالجهود المشتركة من الجانبين لتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الحيوية بما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

وأضاف معاليه أن النموذج المتميز للتعاون المشترك في مجال الطيران والنقل الجوي، وتعزيز الرحلات المباشرة بين البلدين، كان له الأثر الملموس في دفع مستويات التبادل السياحي إلى آفاق أكثر تقدماً.

من جانبه، قال محمد خميس المهيري، وكيل وزارة - مستشار الوزير لشؤون السياحة بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة حرصت على تعزيز جناح الدولة داخل المعرض عبر مشاركة مختلف الجهات المعنية بقطاع الخدمات السياحية والضيافة والطيران على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشاركة بالمعرض الدولي في الهند.

وتابع أن السوق الهندي يعد من أهم الأسواق السياحية للدولة، والذي نستهدف تعزيز معدلات نموه خلال المرحلة المقبلة بما يخدم توجهات الدولة في تعزيز وتنويع أسواقها السياحية، مشيراً إلى أن المشاركة في معرض «أو تي إم» يتيح منصة مثالية لتبادل المعلومات حول تطورات توجهات السياحة الدولية، وفرص استقطاب المزيد من الأسواق السياحية الواعدة، وأيضاً استعراض مختلف المقومات والخدمات السياحية المتنوعة للدولة على اختلاف إماراتها.

وبحسب البيانات والأرقام الصادرة عن المعرض، فإن الدورة الحالية للمعرض تستقطب أكثر من ألف عارض ومشارك يمثلون نحو 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أفضل المنتجات والخدمات والمقومات السياحية بالدول المشاركة، كما يستعرض أبرز اتجاهات السياحة الصادرة من الهند، إذ تمثل الهند أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة بالعالم، بإجمالي عدد سياح هنود تجاوز 20 مليون شخص خلال عام 2015، وتعد مدينة مومباي، المستضيفة للمعرض، من أكبر المدن الهندية المصدرة للسياحة بنسبة 33% من إجمالي عدد السياحة الهندية.