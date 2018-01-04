الشارقة بطل دوري شباب اليد بـ «النجمة» الثامنة

عماد النمر (الشارقة)

توج فريق الشارقة ببطولة دوري كرة اليد للشباب للموسم الثامن على التوالي، بعد فوزه في المباراة على الجزيرة 31 - 26، وبذلك يختم الشارقة مسابقة الدوري دون خسارة، وكان الفريق قد ضمن الفوز باللقب قبل أسبوع، وجاءت المباراة الأخيرة متوسطة المستوى كان فيها الجزيرة نداً للشارقة خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 11 - 11، لكن الشارقة نجح في السيطرة على مجريات الشوط الثاني، خاصة الدقائق الأخيرة، وأنهى المباراة لمصلحته بفارق خمسة أهداف.

وعقب المباراة قام خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة والرياضة، ومحمد الشريف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ونبيل عاشور، الأمين العام للاتحاد، وجابر أسد، مشرف قطاع الشباب والناشئين بنادي الشارقة، بتتويج الشارقة بكأس البطولة.

وتقدم نبيل عاشور بالتهاني إلى فريق الشارقة لفوزه باللقب عن جدارة واستحقاق ودون خسارة، وقال: كرة اليد بالشارقة تبشر بالخير، ولديها عناصر في المراحل كافة قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف: في الاتحاد نسعى بكل ما نملك لزيادة عدد الفرق، وقد عقدنا اجتماعات مع كل الأندية التي تملك فرقاً للمشاركة في فرق الشباب والناشئين، وقدمنا كل التسهيلات لها، وقد أسفرت الجهود عن عودة ناديين لمسابقات الشباب والناشئين، وسيتم الإعلان عن ذلك قريباً.