«إمباور» الأكثر ربحية عالمياً في مجال خدمات تبريد المناطق

حسام عبد النبي (دبي)

حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» 641 مليون درهم أرباحاً صافية في 2016 مقابل 516 مليون درهم في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 20%، فيما بلغت العوائد الإجمالية للمؤسسة 1.84 مليار درهم بزيادة نسبتها 11% عن العام 2015.

وحسب أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» فإن الشركة تجري نقاشات حالياً مع 3 شركات عاملة في مجال تبريد المناطق في الدولة من أجل الاستحواذ عليها أو شراء حصة أغلبية (تزيد على 51%)، حيث أكدت «إمباور» قدرتها على زيادة ربحية تلك الشركات في المستقبل القريب، كاشفاً خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، عن وجود مناقشات مع حكومتي عجمان والشارقة من أجل توفير خدمات تبريد المناطق في عدد من المشروعات، حيث ستتم الشراكة من خلال إنشاء شركة مشتركة بين «إمباور» والحكومة المحلية في كلتا الإمارتين.

وقال ابن شعفار، خلال استعراض النتائج المالية للشركة، إن «إمباور» استطاعت التعاقد مع شركة «نخيل» في صفقة عملاقة لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروعاتها في قرية جميرا جنوب، منوهاً أن الشركة تعمل حاليا على إنهاء المرحلة الأولى والمقدرة بحوالي 30 ألف طن من التبريد لمشروع الـ (JVS) والذي سيدخل الخدمة في عام 2017. وأشار ابن شعفار، إلى أن «إمباور» باشرت بتشغيل محطة التبريد الثالثة في الخليج التجاري والتي ستواكب متطلبات النمو في المشروع، وبتواجد محطات التبريد الثلاث، تقوم «إمباور» بتقديم خدماتها لأكثر من 100 مبنى في المشروع، بما فيها مدينة الحبتور.

وأضاف أنه «مع نهاية عام 2016، تخدم «إمباور» أكثر من 65 ألف عميل مقارنة بـ 54 ألف عميل في العام السابق.