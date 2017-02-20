«إمباور» الأكثر ربحية عالمياً في مجال خدمات تبريد المناطق

حسام عبد النبي (دبي)
حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» 641 مليون درهم أرباحاً صافية في 2016 مقابل 516 مليون درهم في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 20%، فيما بلغت العوائد الإجمالية للمؤسسة 1.84 مليار درهم بزيادة نسبتها 11% عن العام 2015.
وحسب أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» فإن الشركة تجري نقاشات حالياً مع 3 شركات عاملة في مجال تبريد المناطق في الدولة من أجل الاستحواذ عليها أو شراء حصة أغلبية (تزيد على 51%)، حيث أكدت «إمباور» قدرتها على زيادة ربحية تلك الشركات في المستقبل القريب، كاشفاً خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، عن وجود مناقشات مع حكومتي عجمان والشارقة من أجل توفير خدمات تبريد المناطق في عدد من المشروعات، حيث ستتم الشراكة من خلال إنشاء شركة مشتركة بين «إمباور» والحكومة المحلية في كلتا الإمارتين.
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وأضاف أنه «مع نهاية عام 2016، تخدم «إمباور» أكثر من 65 ألف عميل مقارنة بـ 54 ألف عميل في العام السابق.
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