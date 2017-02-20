«الخليج للملاحة» توقع تسوية نهائية شاملة للنزاع مع تجمع لبنوك

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الخليج للملاحة القابضة في لندن مؤخراً على تسوية كاملة ونهائية بعد مفاوضات شاقة ومتشعبة أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مع تجمع البنوك الدائنة والممثلة في كل من «دي في بي بنك» و«بي إن بي باريباس بنك»، و«دي إن بي بنك» (المعروف بتجمع البنوك للناقلات).

وقالت الشركة في بيان صحفي أمس: «يأتي هذا الاتفاق على التسوية النهائية لمطالبات مالية عالقة منذ 2014، وتخص ناقلتي منتجات بترولية قام الدائنون بتحفظ عليها وحجزها ومن ثم بيعها». وتعد هذه التسوية جزءاً مهماً من عملية مستمرة تقوم بها الإدارة الجديدة للخليج للملاحة القابضة لإنهاء كل الالتزامات المالية العالقة القديمة واستكمال خطط البناء وإعادة هيكلة أعمال المجموعة وشركاتها، مما سيمكن الشركة من إعادة تركيز طاقاتها إلى استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في العمليات والمجالات المختلفة في الخدمات وإصلاح السفن والنقل البحري المتخصص والشحن.

وأوضحت أن إنهاء الخلاف مع الجهات المقرضة يمثل أيضاً معلماً آخر في استعادة الشركة لسمعتها ومكانتها كلاعب موثوق به ومسؤولة في خدمات الصناعات البحرية والملاحية.

وأضافت: «من المؤكد أن هذا الخبر سوف يحسن من ثقة المستثمرين وتوسيع الفائدة في السوق لمصلحة الشركة».