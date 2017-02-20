مكتوم بن محمد: دبي مستمرة في الشراكة نحو النجاح مع مؤسسات القطاع الخاص

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، مواصلة حكومة دبي تطوير أسس العمل الاقتصادي التي أرست الإمارة قواعدها منذ عقود، وترتكز في جزء رئيس منها على الشراكة نحو النجاح مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء من داخل الدولة أو خارجها، بما يدعم الطموحات التنموية الكبيرة لكل القطاعات، لاسيما القطاع المصرفي الذي يعد أحد الروافد المهمة للمنظومة الاقتصادية للإمارة، ويحظى بدعم كامل من مركز دبي المالي العالمي، بما يوفره المركز من مقومات تكفل النجاح لكل شركائه من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فرع «بنك سنغافورة» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور عيسى كاظم، محافظ المركز، وسامويل تسين، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أوفرسي تشاينيز بانكينج»/‏ أو سي بي سي«بنك/‏ وهي الشركة الأم لـ«بنك سنغافورة»، وتشينج وي هونج، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى مجموعة «أو سي بي سي بنك» ورئيس مجلس إدارة «بنك سنغافورة»، وباهرن شاري، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من القيادات الاقتصادية وخبراء العمل المصرفي وكبار الشخصيات.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته بالتوفيق لـ«بنك سنغافورة» والقائمين عليه بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي الجديد للبنك في مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً سموه عمق علاقات التعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

وأعرب سموه عن خالص تهنئته لحكومة دولة سنغافورة للإنجاز الذي أحرزته وزارة ماليتها مؤخراً، خلال مشاركتها في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وذلك بالفوز بجائزة «سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا» عن أفضل تطبيق حكومي ذكي ضمن فئة الاقتصاد والتجارة.