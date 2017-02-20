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افتتح فرع بنك سنغافورة في مركز دبي المالي العالمي

مكتوم بن محمد: دبي مستمرة في الشراكة نحو النجاح مع مؤسسات القطاع الخاص
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تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2017

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، مواصلة حكومة دبي تطوير أسس العمل الاقتصادي التي أرست الإمارة قواعدها منذ عقود، وترتكز في جزء رئيس منها على الشراكة نحو النجاح مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء من داخل الدولة أو خارجها، بما يدعم الطموحات التنموية الكبيرة لكل القطاعات، لاسيما القطاع المصرفي الذي يعد أحد الروافد المهمة للمنظومة الاقتصادية للإمارة، ويحظى بدعم كامل من مركز دبي المالي العالمي، بما يوفره المركز من مقومات تكفل النجاح لكل شركائه من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فرع «بنك سنغافورة» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور عيسى كاظم، محافظ المركز، وسامويل تسين، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أوفرسي تشاينيز بانكينج»/‏ أو سي بي سي«بنك/‏ وهي الشركة الأم لـ«بنك سنغافورة»، وتشينج وي هونج، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى مجموعة «أو سي بي سي بنك» ورئيس مجلس إدارة «بنك سنغافورة»، وباهرن شاري، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من القيادات الاقتصادية وخبراء العمل المصرفي وكبار الشخصيات.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته بالتوفيق لـ«بنك سنغافورة» والقائمين عليه بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي الجديد للبنك في مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً سموه عمق علاقات التعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

وأعرب سموه عن خالص تهنئته لحكومة دولة سنغافورة للإنجاز الذي أحرزته وزارة ماليتها مؤخراً، خلال مشاركتها في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وذلك بالفوز بجائزة «سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا» عن أفضل تطبيق حكومي ذكي ضمن فئة الاقتصاد والتجارة.

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي:«يسرنا أن نرحب بانضمام «بنك سنغافورة»، البنك الخاص الرائد في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى نحو 200 شركة لإدارة الثروات والأصول، والذين اختاروا مركز دبي المالي العالمي نقطة انطلاق للوصول إلى الفرص المهمة المتوفرة في أسواق الثروة الناشئة في دول الشرق الأوسط. ويتابع مركز دبي المالي العالمي مساعيه الحثيثة لجذب البنوك الرائدة والمؤسسات المالية المرموقة من مختلف أنحاء العالم، مستغلاً موقعه الاستراتيجي الذي يؤمن وصولاً سهلاً إلى الأسواق العالمية، والبنية التحتية الحديثة التي يقدمها لعملائه، والبيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة لنمو الأعمال». وقال باهرن شاري، الرئيس التنفيذي لدى«بنك سنغافورة»:«نفخر لافتتاح مكتبنا الجديد في دبي، إذ تسطر هذه الخطوة صفحة جديدة في تاريخ «بنك سنغافورة». وتمثل منطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، جزءاً لا يتجزأ من أنشطتنا. ويسهم افتتاح فرعنا في مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانتنا في المنطقة، ويعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في المنطقة من أصحاب الثروات والأثرياء». ... المزيد
     
 

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