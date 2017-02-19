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برعاية رئيس الدولة ومشاركة 57 دولة و1235 شركة عالمية متخصصة بالصناعات الدفاعية

فيديو .. انطلاق «آيدكس» و«نافدكس» 2017 في أبوظبي اليوم
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 13 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2017»، والدورة الرابعة لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2017»، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 57 دولة، منها 10 دول جديدة، و1235 شركة عالمية متخصصة بالصناعات الدفاعية، منها 150 شركة وطنية. وانطلقت أمس بمقر الأرشيف الوطني بأبوظبي، أعمال مؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» المصاحب لفعاليات المعرضين، بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وكوكبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار. من المتوقع أن يستقبل معرضا آيدكس ونافدكس 2017 ما يزيد على 100 ألف زائر متخصص من جميع أنحاء العالم، ويستقطبان مشاركة أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، كما تشهد الدورة الحالية من المعرض مشاركة ما يزيد على 1000 إعلامي محلي ودولي.

 

     
 

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