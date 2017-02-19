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بحث مع البشير تعزيز التعاون الثنائي في ظل حرص خليفة على تطويره في المجالات كافة

بالصور.. محمد بن زايد: علاقاتنا مع السودان قائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

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أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، العلاقات الأخوية وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، أمس، في أبوظبي، فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير والوفد المرافق له الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس السوداني والوفد المرافق له، معرباً سموه عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، والسبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق أوسع وأرحب. ... المزيد
     
 

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