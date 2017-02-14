  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     

فيون: مستمر في سباق الرئاسة الفرنسية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

باريس (أ ف ب)

قال فرانسوا فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية في مقابلة صحفية أمس، إنه لن يتخلى عن حملته في حال توجيه الاتهام إليه بشأن الوظائف الوهمية لزوجته، وذلك بعد أن كان وعد عكس ذلك في بداية هذه القضية المدوية.

وأكد فيون لصحيفة لوفيغارو اليمينية «كلما اقتربنا من تاريخ الانتخابات الرئاسية، كلما بات من المعيب أكثر حرمان اليمين من مرشح. وأنا أترك الأمر بين يدي الاقتراع العام. وقراري واضح: أنا مترشح وسأمضي حتى الفوز».

وكان فيون وعد في مرحلة سابقة بالانسحاب من السباق إذا وجه إليه الاتهام رسميا في التحقيق الذي يتولاه أحد القضاة.

وشن محاموه مذاك هجوما مضادا محاولين ضرب مصداقية النيابة العامة المالية التي فتحت التحقيق معتبرين أن الإجراء «غير قانوني». لكن النيابة أكدت الخميس أن التحقيق مستمر.

وأقر فيون الذي يذرع فرنسا معددا الاجتماعات التي كثيرا ما يتعرض فيها للشتم والسخرية من معارضيه، إن ظروف حملته «صعبة». وجدد اتهاماته بشأن «عملية زعزعة تشن ضده».

ولدى سؤاله من يقوم بذلك؟ أجاب «لا أدري لكنني أرى من يستفيد منها» أي «يسار في وضع معقد مع رئيس فقد مصداقيته، وغالبية منقسمة، ومرشح مخادع.. العقبة الوحيدة أمام بقائهم هو أنا».

ورغم احتجاجه ودفعه بالبراءة، فإن هذه القضية كلفت فيون الذي كان المرشح الأوفر حظا، تراجعا في الاستطلاعات.

وبحسب تحقيق لصحيفة لوموند فإنه يتوقع أن يحل في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل، بعيدا خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن «التي باتت أقوى من أي وقت مضى»، والمرشح إيمانويل ماكرون.

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا