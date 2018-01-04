«الميرنيجي» يطارد حارس «الماتادور الجديد»

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد ميركاتو المدربين الذي أشعل سوق الانتقالات في العام الماضي وعقب الصفقات المذهلة التي أُبرِمَت في الصيف الأخير، وبعيدا عن الصراع الحالي المثير بين برشلونة وليفربول من أجل كوتينيو، جاء الدور على مركز حراسة المرمى ليخطف كل الأضواء، حيث من المتوقع أن تشهد الساحة الكروية صراعاً هائلاً بين الكبار، من أجل تدعيم صفوفها في هذا المركز أو البحث عن بدائل في حالة رحيل نجومهم.

ويأتي الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد على رأس القائمة التي تثار حولها الكثير من الأقاويل بخصوص انتقاله إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وهي الصفقة الضخمة التي لم تكتمل قبل عامين رغم إبداء دي خيا رغبته في ارتداء قميص الميرنجي، ولا تتوقف الصحافة الإنجليزية أو الإسبانية عن الحديث حول هذا الانتقال خاصة أن عقد دي خيا مع اليونايتد ينتهي في 2019، وتبدو فرصة إجراء مبادلة بين الحارس الإسباني الذي يصنف ضمن صفوة حراس العالم وبين الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الريال الحالي هي الأقرب، ربما إذا ما قررت الإدارتان إجراء مفاوضات جديدة، وصرح إيسكو نجم خط وسط الملكي في نوفمبر الماضي بأنه يتمنى رؤية دي خيا بالقميص الأبيض، وهو ما أثار حفيظة زملاء الأخير في القلعة الحمراء، وأجبر الحارس الإسباني على التصريح بأنه سعيد جداً في قلعة مانشستر، وقال دي خيا قبل عدة أيام بأنه يشعر بقيمته الكبيرة داخل القلعة الحمراء، وهو ما جعل الملكي الإسباني يفكر جدياً في التخلي عن فكرة الحصول على خدماته في الفترة القادمة، وانتقل دي خيا في عام 2011 من صفوف اتلتيكو مدريد إلى يونايتد بمقابل 25 مليون يورو، لكن قيمته التسويقية ارتفعت حاليا إلى 45 مليون، وشارك دي خيا مع فريقه خلال الموسم الحالي في 27 مباراة بمختلف البطولات، واستقبلت شباكه 19 هدفاً بمعدل 0.7 هدف كل مباراة وخرج بشباك نظيفة 15 مرة بنسبة 55.5% من إجمالي المواجهات.

كما يتردد اسم نافاس أيضا في ذات السياق، خاصة إذا قررت إدارة ريال مدريد خوض المفاوضات من أجل الحصول على دي خيا، وإذا لم تجر صفقة تبادلية بين الناديين، فسيرفض الكوستاريكي بالطبع الاستمرار كحارس بديل مثلما كشف عن ذلك في بعض التصريحات السابقة، خاصة أن عقده يمتد مع الفريق الملكي إلى عام 2020، وتعرض كيلور إلى العديد من الانتقادات في الموسم الماضي الذي رأى كثيرون أنه تسبب في اهتزاز الشباك البيضاء في مواجهات عديدة، ويعتقد البعض أن الريال بحاجة إلى حارس نجم يفوق إمكانيات الكوستاريكي الذي بلغ من العمر 31 عاما، وغاب نافاس لبعض الوقت بسبب الإصابة العضلية التي أبعدته لمدة ما يقرب من شهر كامل عن مباريات الريال، قبل أن يعود ليتلقى هزيمة كبرى على يد برشلونة بثلاثية، وهو ما أعاد الأمور إلى الوضع المشتعل لدرجة أن التقارير خرجت قبل أيام لتؤكد أن نافاس يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم، الذي خاض خلاله 19 مباراة في كل البطولات تلقى فيها 17 هدفا بمعدل 0.9 هدف كل مباراة، وحافظ على شباكه خالية من الأهداف 7 مرات فقط بنسبة 37%، وتبلغ قيمة الكوستاريكي التسويقية حاليا 16 مليون يورو، علما بأنه انتقل من فريقه السابق ليفانتي إلى الريال مقابل 10 ملايين قبل ثلاث سنوات !

ريال مدريد لم يكتفِ بإبداء الاهتمام بحارس الماتادور، بل انتشرت العديد من التقارير الصحفية خاصة في صحيفتي ماركا وأس الداعمتين لفريق العاصمة، تناولت سعي المرينجي للحصول على حارس بلباو الشاب كيبا أريزا بالاجا الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وظهر بمستوى طيب في الموسمين الحالي والسابق، وتصدر كيبا مؤخرا أغلفة تلك الصحف مع التأكيد أنه وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى صفوف الملكي بمقابل يبلغ 20 مليوناً استرلينياً، وهو ما يفتح المجال أيضا للحديث عن رحيل كيكو كاسيا الحارس الثاني في صفوف الميرنجي، وشارك الإسباني كيبا في 15 مباراة هذا الموسم تلقى خلالها 20 هدفا وخرج بشباك نظيفة 4 مرات، وهو الحارس الأول في كل الفئات العمرية للمنتخبات الإسبانية بجانب دخوله قائمة الماتادور مؤخرا في العام الجاري قبل أن يشارك للمرة الأولى في نوفمبر الماضي أمام كوستاريكا في مباراة ودية.