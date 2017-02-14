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ابن دغر يوجه بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

عدن (وكالات)

وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ابتداء من اليوم عن طريق مكاتب البريد المختلفة في عدن وباقي المحافظات المجاورة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الحكومة تبذل كل الجهود لإعادة بناء المؤسسات الإدارية والمالية التي تدمرت جراء الحرب وإعادة دعم صندوق التقاعد بعد أن استخدمت المليشيات الحوثية كل مدخراته والمقدرة بأربعة مليارات ريال يمني ونهبت منه رواتب المتقاعدين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تغطية أموال الصندوق من خزينة الدولة خلال الأيام الماضية بقرار استثنائي.

     
 

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