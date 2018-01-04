عبد الرحمن علي: قادرون على الحفاظ على «القمة»

علي معالي(دبي)

وصل عدد المشجعات اللائي يذهبن اليوم لمؤازرة منتخبنا الوطني على الطائرة الخاصة بجماهير الوصل إلى 24 امرأة من أكثر من 200 مشجع حتى ظهر أمس حيث قام القطب الوصلاوي سيف بلحصا بتوفير طائرتين يقلعان اليوم من مطار دبي لتشجيع الأبيض ضد نظيره العماني في نهائي خليجي 23 بالكويت. يواصل فريق الوصل تدريباته اليومية، استعداداً لمباراته المقبلة مع العين في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، ويؤدي الفريق تدريباته تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أورابارينا على الملعب الفرعي بالنادي، نظراً لزراعة العشب الشتوي في الملعب الرئيس بإستاد زعبيل، والذي سيكون جاهزاً تماماً قبل مباراة العين.

واكتملت صفوف الفريق بعد شفاء محمد سرور، حيث يتطلع الفريق للعودة بقوة خلال المباريات القادمة، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الوصل في بطولة كأس الخليج العربي.

وتواصل إدارة النادي توفير كافة المتطلبات من أجل تحقيق نتيجة طيبة أمام العين في ظل طموحات الوصل بالفوز بدرع دوري الخليج العربي، خاصة في ظل حالة الاستقرار في بيت الفهود، بعد تجديد عقود الثلاثي البرازيلي لعدة مواسم مقبلة، كما أن اللاعب الأسترالي كاسيراس باق هو الآخر حتى نهاية الموسم، وهناك نية لشراء بطاقته من نادي مانشستر سيتي مع نهاية الموسم في حال إثبات اللاعب قدراته وكفاءته.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات بعد مباراة النصر على فترتين صباحية ومسائية، حيث يبحث المدرب الأرجنتيني عن علاج الخلل الذي أصاب الفريق في الفترات الأخيرة، وهو ما جعل أداء الفريق يهتز نسبيا، ما جعل الفريق يفتقد عدداً من النقاط المهمة، وحتى الآن لم يستقر الجهاز الفني على إقامة مباراة ودية من عدمه، استعداداً للدوري.

من جانبه، عبر عبدالرحمن علي مدافع الفريق عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدا بأن هناك فترات ربما يحدث فيها بعض الأخطاء، ولكنها كرة القدم التي لا تخلو من المفاجآت.

وقال عبدالرحمن: «التدريبات الحالية يتم التركيز فيها على الجانب البدني في صالة الجيم، وكذلك التدريبات الخططية في أرض الملعب، وهناك تركيز شديد من كافة اللاعبين حتى ندخل مباريات الدور الثاني أكثر قوة وتركيز، وهناك حالة تفاؤل بقدرتنا على الحفاظ على القمة والاستمرار في تقديم العروض التي تليق بالفريق».