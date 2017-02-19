4 ألعاب جديدة ضمن الأنشطة في العام الحالي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الدكتور سعيد الحساني، رئيس الاتحادين المحلي والعربي للرياضة الجامعية، عن الخطط الطموحة للاتحاد الرياضي للجامعات، في دورته الجديدة حتى 2020، والتي تعنى بالنهوض أكثر بالرياضة الجامعية وزيادة رقعة الألعاب التي ينظمها الاتحاد من حيث العدد والمشاركين، وبشكل خاص من الطالبات اللائي تعد النسبة الأعلى منهن بعيدة عن ممارسة الرياضة في الجامعات بسبب العادات والتقاليد وأسباب أخرى.

كما كشف الحساني عن توجه الاتحاد المحلي لإضافة ألعاب الجوجيتسو والكريكت للطلاب والطالبات، وكرة القدم في الملاعب الكبيرة والكاراتيه للألعاب التي تمارسها الطالبات خلال العام الحالي.

وأكد أنه يجري العمل بالتنسيق مع مديري الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي بالدولة لانضمام هذه الألعاب إلى الألعاب الجماعية والفردية التي تنظم فيها بطولات سنوية وتحقق نجاحات كبيرة على الصعيدين التنظيمي والفني، مشيراً إلى أن هذا التوجه جاء بعد الاجتماع مع ممثلي الجامعات المختلفة.

وأوضح الحساني أن الملتقى الطلابي العربي، كان من مخرجاته إنشاء كلية تربية رياضية للبنين والبنات داخل الدولة، وتم إرسال هذه المخرجات إلى الجهات المختصة، حتى تكون هناك كلية للتربية الرياضية بالدولة، لتخريج كوادر وطنية يكون لديها القدرة على العمل بالنشاط الرياضي الجامعي والرياضة بشكل عام في الدولة، مبيناً أن إنشاء مثل هذه الكلية سيكون له أثره الكبير على الرياضة بشكل عام، من حيث رفدها بكوادر مؤهلة في المجالات المختلفة، تلبي الاحتياجات في هذا الجانب.