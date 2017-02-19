«خلوة الملاكمة» تضع استراتيجية «طوكيو 2020»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

«الأفكار غير التقليدية تحتاج إلى آليات عمل غير تقليدية، لاستخراجها من الأساس، ثم وضع التصورات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع، من أجل تحقيق نقلة نوعية كبيرة في معدل زمني قصير».. هكذا لخص أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وضع اللعبة في الفترة المقبلة، عندما التقى منظومة العمل في اتحاده خلال «خلوة التطوير» التي أقيمت في منتجع باب الشمس بدبي، واستمرت 7 ساعات من العصف الذهني، والتفكير العميق للنهوض بلعبة الملاكمة والتحرك بها خارج الإطار الإقليمي والعربي الذي تحتل فيهما الإمارات مكانة مرموقة، إلى التفوق القاري والعالمي الذي يعتبر الهدف الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.

كانت فكرة «خلوة التطوير» تراود رئيس الاتحاد منذ أكثر من عامين، وطرحها في العام الماضي على مجلس إدارة الاتحاد السابق، لكن الظروف لم تسمح بتنفيذها، وعندما تم تشكيل المجلس الجديد برئاسته وجدها فرصة مثالية، لوضع الاستراتيجية العامة والخطة الخمسية المقبلة للنهوض بلعبة الملاكمة، ووجه الدعوة لمجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، ودعا الجميع إلى التحدث بكل صراحة، وبشكل علمي مدروس عن مستقبل اللعبة، وكيفية تطويرها، وكان العنوان الأبرز الذي حرص على تصديره للجميع «طوكيو 2020 وما بعدها» في هذه الخلوة التي بدأت في الخامسة مساء، واستمرت حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

وقال العتيبة: اللقاء كان ثرياً من كل الجوانب، حيث شاركت فيه مع محمد بو خاطر نائب الرئيس، وعبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنتين الفنية والمسابقات، وراشد المطروشي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العلاقات العامة، وعمر شامس عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة العلاقات العامة، مسؤول ملف التسويق، وعمر المجالي المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وعلي سلامه السكرتير التنفيذي للاتحاد، وبسام غانم السكرتير الإداري، ووائل السماني مدير الحسابات.

وقال: حددنا الهدف الاستراتيجي بالتأهل عن آسيا للمشاركة في طوكيو 2020 بلاعب أو أكثر، كون الوجود في هذا المعترك العالمي الكبير، بداية للدخول في المنظومة العالمية.