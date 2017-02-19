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اجتماع «باب الشمس» يضع الأهداف والآليات في 7 ساعات

«خلوة الملاكمة» تضع استراتيجية «طوكيو 2020»
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

أمين الدوبلي (أبوظبي)

«الأفكار غير التقليدية تحتاج إلى آليات عمل غير تقليدية، لاستخراجها من الأساس، ثم وضع التصورات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع، من أجل تحقيق نقلة نوعية كبيرة في معدل زمني قصير».. هكذا لخص أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وضع اللعبة في الفترة المقبلة، عندما التقى منظومة العمل في اتحاده خلال «خلوة التطوير» التي أقيمت في منتجع باب الشمس بدبي، واستمرت 7 ساعات من العصف الذهني، والتفكير العميق للنهوض بلعبة الملاكمة والتحرك بها خارج الإطار الإقليمي والعربي الذي تحتل فيهما الإمارات مكانة مرموقة، إلى التفوق القاري والعالمي الذي يعتبر الهدف الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.

كانت فكرة «خلوة التطوير» تراود رئيس الاتحاد منذ أكثر من عامين، وطرحها في العام الماضي على مجلس إدارة الاتحاد السابق، لكن الظروف لم تسمح بتنفيذها، وعندما تم تشكيل المجلس الجديد برئاسته وجدها فرصة مثالية، لوضع الاستراتيجية العامة والخطة الخمسية المقبلة للنهوض بلعبة الملاكمة، ووجه الدعوة لمجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، ودعا الجميع إلى التحدث بكل صراحة، وبشكل علمي مدروس عن مستقبل اللعبة، وكيفية تطويرها، وكان العنوان الأبرز الذي حرص على تصديره للجميع «طوكيو 2020 وما بعدها» في هذه الخلوة التي بدأت في الخامسة مساء، واستمرت حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

وقال العتيبة: اللقاء كان ثرياً من كل الجوانب، حيث شاركت فيه مع محمد بو خاطر نائب الرئيس، وعبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنتين الفنية والمسابقات، وراشد المطروشي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العلاقات العامة، وعمر شامس عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة العلاقات العامة، مسؤول ملف التسويق، وعمر المجالي المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وعلي سلامه السكرتير التنفيذي للاتحاد، وبسام غانم السكرتير الإداري، ووائل السماني مدير الحسابات.

وقال: حددنا الهدف الاستراتيجي بالتأهل عن آسيا للمشاركة في طوكيو 2020 بلاعب أو أكثر، كون الوجود في هذا المعترك العالمي الكبير، بداية للدخول في المنظومة العالمية.

وعن الآليات لتحقيق ذلك قال: تم الاطلاع على تقرير الجهاز الفني للمنتخب الوطني، والذي أكد أن اللعبة تملك ما بين 4 و 5 لاعبين قادرين على التأهل، وأنهم بحاجة إلى عدد من المعسكرات والمشاركات عالية المستوى في المرحلة المقبلة، وأكد التقرير الفني أن اللاعبين تم بذل جهد كبير معهم في المرحلة السابقة، وأنهم وصلوا الآن إلى مرحلة متقدمة تحتاج للبناء عليها، لكن بتكلفة أكبر، وأن أهم التحديات التي ستواجه ذلك هي النفقات المالية في ظل محدودية ميزانية الاتحاد، وبناء عليه فقد تم الاتفاق على عمل ملف كامل لكل لاعب، ورفعه إلى اللجنة الأولمبية لتبنيهم في مشروع البطل الأولمبي، واستكمال مراحل تدريبه بالمستوى المأمول من أجل الوصول للهدف، كما أنه سيتم رفع صورة من التقرير إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لزيادة ميزانية الاتحاد على اعتبار أن اللعبة توسعت وزادت تكلفتها على مستوى الدولة ولا تحصل على ما كانت تحصل عليه في السابق، وهو ما لا يتوافق مع الطموحات والآمال، في نفس الوقت الذي سيتم التواصل فيه مع عدد من الشركات ورجال الأعمال لتتبنى اللاعبين الواعدين. ... المزيد
     
 

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