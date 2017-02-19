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كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز 2017

«قرية الفروسية».. تجربة عائلية متميزة لجميع الأعمار
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

للمرة الأولى مع انطلاق «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولي لقفز الحواجز» 2017 يوم الجمعة المقبل، في نادي أبوظبي للفروسية، يتم افتتاح «قرية الفروسية»، المخصصة للأنشطة التفاعلية التي تعد زوار الكأس بتجربة عائلية متميزة. وتفتح «قرية الفروسية» أبوابها لاستقبال العائلات والزوار من الساعة 10 صباحاً وحتى 8 مساءً بشكل مجاني على مدار يومي الكأس، حيث تقدم تجربة تفاعلية مرحة لأفراد العائلة كافة من خلال عدد من أنشطة الأطفال والألعاب العائلية التي تحفز المهارات، وتعزز من أجواء المرح، وتعكس قيم الفروسية، ليتفاعل معها الأطفال من جميع الأعمار، كما يتمكن الأطفال من دخول عالم الفروسية للمرة الأولى من خلال تجربة ركوب الأمهر الصغيرة ضمن قرية الفروسية، علاوة على فرصة حصول الزوار الصغار على رسم مميز على الوجه. وتماشياً مع أجواء المنافسة خلال الكأس، يحصل الأطفال الفائزون بالألعاب المتنوعة بقرية الفروسية على وسام خاص، ليكون بمثابة هدية تذكارية، خاصة بتجربتهم خلال الكأس.

وتقدم قرية الفروسية أجواء ترفيهية تتخللها عروض فنية باهرة وسوق لعرض المنتجات المحلية المميزة، والتي تشمل المفروشات والوسائد المطبوعة، بالإضافة إلى الحقائب المتميزة وأدوات التقديم وغيرها من المنتجات.

كما يستمتع الزوار بعروض فنية وموسيقية حية لعدد من الفنانين الموهوبين المقيمين في مدينة أبوظبي، منهم راشيل كالادين وأليكسيس تريلنيكوف. وتضم قرية الفروسية مجموعة من خيارات المأكولات، ضمن أجوائها الريفية الممتعة من خلال عدد من شاحنات الطعام الشهيرة، ومنها بارباكوا ليميتد، وكوستا، وسيزونز، وسيرليون، وشاورماتي وغيرها.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ودعم كل من مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية، ونادي أبوظبي للفروسية، وتحت رعاية إسطبلات الشراع، وساعات لونجين، ومستشفى هيلث بوينت، وقناة ياس، وفندق ماريوت داون تاون أبوظبي، والاتحاد للطيران، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وتمثل الكأس منصة مهمة يشارك بها أبرز من في عالم الفروسية من الإمارات وأنحاء العالم كافة، وتنطلق المنافسات الجمعة لمدة يومين بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً إلى 8 مساءً، بينما تفتتح قرية الفروسية أبوابها لاستقبال الجمهور بدءاً من الساعة 10 صباحاً.

     
 

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