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حسين سجواني لـ «الاتحاد»:

الأسواق الخليجية الأفضل للاستثمارات العقارية خلال السنوات المقبلة
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

يوسف العربي (دبي)

أكد حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات تسجل أفضل أداء مقارنة بباقي الأسواق العالمية المشابهة، ما يجعلها الأنسب لاحتضان الاستثمارات العقارية خلال السنوات المقبلة، استناداً لنتائج دراسات مقارنة أجرتها الشركة.

وقال سجواني، في حوار مع «الاتحاد» صباح افتتاح مشروع «ترمب إنترناشيونال جولف كلوب دبي» أمس، إن الأسواق الخليجية تتميز بتطور البنية التحتية والنمو السكاني والقدرة الشرائية، وهي عوامل تضمن توليد الطلب على العقارات وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف أن شركته التي تطور مشروعاتها في 9 مدن بالشرق الأوسط وأوروبا ستركز خلال المرحلة المقبلة على السوق العقارية المحلية في الإمارات وباقي أسواق دول «التعاون»، كما تدرس تطوير مشروع عقاري في إسبانيا، مؤكداً عدم وجود دراسة حالياً لإطلاق مشروعات عقارية في أميركا أو شرق آسيا.

وأكد سجواني أن الشركة تتمتع بمستويات عالية من السيولة النقدية بلغت نحو 9 مليارات درهم بنهاية 2016، متوقعاً أن تسجل الشركة خلال 2017 مبيعات بقيمة 7 مليارات درهم مع مستويات أرباح تقارب ما تم تحقيقه العام الماضي، وهو 3.7 مليار درهم.

وحول مشروع «ترمب إنترناشيونال جولف كلوب دبي»، قال سجواني: إن المشروع ينقل داماك من مرحلة إطلاق الأبراج إلى تطوير مجمعات سكنية متكاملة تضم مرافق ترفيهية وتعليمية وصحية عالمية المستوى، إضافة إلى مراكز التجزئة، ما يوفر بدوره لقاطني المشروع نمط حياه صحياً على مستوى عالٍ من الجودة والرقي. ... المزيد
     
 

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