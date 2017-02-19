«البداد الهندسية» ترفع طاقة مصنع الحديد 12 ألف طن سنوياً

دبي (الاتحاد)
رفعت «البداد كابيتال» الطاقة الإنتاجية لمصنع الحديد، أحد المصانع الأساسية في «البداد الهندسية»، بمعدل 12 ألف طن سنويا. واختارت «البداد كابيتال» التعاون مع شركة «بيدنج هاوس» الأميركية لتوريد خطي إنتاج جديدين لمصنع الحديد في البداد الهندسية، بما يضمن تنفيذ البداد الهندسية إنتاجها بجودة ومواصفات عالية وعالمية. وأكد فطين البداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البداد، أن «رفع الطاقة الإنتاجية مرحلة جديدة من عملية التطوير التي بدأت منتصف 2016، بإعادة هيكلة شاملة للمجموعة وشركاتها وأعمالها وفق أحدث نظم حلول التخطيط لموارد المؤسسات، وتوسعة ضخمة في مصانعها بمجمع الصناعات الوطنية بجبل علي تبلغ مساحتها نصف مليون قدم مربعة، وصولاً إلى تطوير خطوط إنتاجها في شركاتها الأربع الرئيسة».
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